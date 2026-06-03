הרמטכ"ל בביקור בחיל הים צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל אייל זמיר, הגיע היום (רביעי') לביקור עבודה בבסיס חיפה של זרוע הים. אל הרמטכ"ל התלוו במהלך הסיור מפקד זרוע הים, אלוף אייל הראל, לצד חברי סגל הפיקוד הבכיר של החיל.

במסגרת הביקור, ערך זמיר סיור מקצועי בספינות הטילים, קיים הערכת מצב מקיפה ושוחח באופן ישיר עם המפקדים בשטח על אודות האתגרים המבצעיים והפעילויות השונות המתרחשות בזירה הימית.

במהלך המפגש, הביע הרמטכ"ל את הערכתו העמוקה למפקד זרוע הים, האלוף אייל הראל, ושיבח את חיל הים ואת הפורום המוביל את החיל על העבודה המאומצת ועל ההישגים הרבים של הזרוע לאורך המלחמה.

זמיר התייחס לפעילות חיל הים במלחמה ואמר "עם כניסתי לתפקיד הנחיתי על חיזוק זרוע הים כזרוע אסטרטגית ארוכת טווח נוספת של צה"ל. כעת אנו מאיצים את המימוש של התפיסה המבצעית. לוחמי ולוחמות זרוע הים פועלים לביצור ביטחון מדינת ישראל בכל זירות הלחימה - בזירות ימיות מאתגרות קרובות ורחוקות ובפעולות שעוד לא ניתן לחשוף לציבור, הם מהווים חלק משמעותי בפגיעה באויבינו ובשינוי פני המזרח התיכון".

הוא הדגיש כי "צה"ל על כלל מערכיו, ערוך לחזור ללחימה מיידית מול משטר הטרור האיראני. זרוע הים בעלת תפקיד מכריע ביכולתנו לשוב ולהכות בעוצמה את משטר הטרור, כפי שעשינו כבר בעבר. לצד הפעילות ההתקפית בזירות רחוקות, משימתם העליונה של לוחמי ולוחמות חיל הים נותרה בעינה - הגנה על ריבונותנו וגבולנו הימי והגנה על אזרחי מדינת ישראל".

לדברי זמיר, פעילות צה"ל בלבנון תימשך בכל הכוח. "בלבנון - אנחנו יוזמים, פועלים ותוקפים כל איום. חיל הים שותף למערכה. אין לכוחותינו הפסקת אש - אנחנו פועלים למיצוי מקסימאלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו ונמצה כל הזדמנות להסיר איומים על אזרחי ישראל ועל כוחותינו".