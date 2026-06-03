העיתון "אל-שרק אל-אווסט" מדווח כי בארגון הטרור חמאס מנסים לברר כיצד הצליחה ישראל לאתר ולחסל את בכירי המפקדים בזרוע הצבאית של חמאס, עיז א-דין אל-חדאד ומוחמד עודה.

על פי הדיווח, הדעה הרווחת היא שבאיסוף המודיעין מסתייעת ישראל בכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) ובמשתפי פעולה, ובכללם חברי קבוצות חמושות הנתמכות בידי ישראל.

גורם פלסטיני בעזה מסר לעיתון כי ישראל משתמשת בכטב"מים ובאמצעים המבוססים על בינה מלאכותית כדי לעקוב אחר טביעות קול, ואולי גם סימנים ביולוגיים, כדי לאתר את המבוקשים.

לדברי גורם זה, שטען כי הוא נסמך על ממצאים שעלו בחקירת משתפי פעולה, הכטב"מים הישראליים קולטים שיחות, ובאמצעות תוכנות מנטרלים רעשי רקע ובוחנים התאמה לטביעת הקול של המבוקש, הנמצאת בידיהם ממקורות אחרים.

בנוסף ציין גורם זה כי אחדים ממשתפי הפעולה הצליחו להטמין מכשירי ריגול שונים, חלקם כוללים מצלמות ומכשירי הקלטה, שקיבלו מהמפעילים הישראליים.

גורם פלסטיני נוסף סיפר לעיתון כי גורמי הביטחון ברצועת עזה עצרו משתפי פעולה רבים והוציאו אותם להורג. אחדים מהם היו חברים בחמאס ובגדודי אל-קסאם.

אחד החשודים, שלא היה חבר בחמאס, נעצר באזור שבו חוסל עיז א-דין אל-חדאד, ובחקירה הודה כי עקב אחריו על פי הוראות שקיבל מהמפעיל הישראלי.

כמו כן חושדים בחמאס כי המסרים שהועברו לצמרת חמאס במסגרת המשא ומתן על המשך יישום הסכם הפסקת האש סייעו לישראל לאתר את בכירי הארגון.