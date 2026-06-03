רופא יהודי המועסק בשירות הבריאות הלאומי הבריטי חשף בראיון לערוץ ITV כי עמיתים לעבודה הצהירו בפניו שיסרבו לטפל בחולים ישראלים, גם אם יגיעו במצב קריטי לחדר המיון.

הרופא, המזוהה בשמו הפרטי בלבד ברוך, אמר כי הגילויים הותירו אותו בחרדה עמוקה.

"זה מאוד מפחיד אותי שפגשתי רופאים שאמרו שהם לא יטפלו, באופן ישיר, במישהו שהגיע מאזורים מסוימים בעולם", אמר.

"אם הם גוססים בחדר מיון, רופאים אמרו לי שאם הם מישראל - הם לא יטפלו באדם הזה. זה מביש בעיניי". ברוך הוסיף כי היה עד גם לסירוב לספק לחולים יהודים ארוחות כשרות.

משרד הבריאות הבריטי הגיב לגילויים וכינה אותם "מזעזעים", והודה כי "מערכת הרגולציה של אנשי מקצוע בתחום הבריאות נכשלת בהגנה על חולים יהודים וצוותי שירות הבריאות הלאומי".

המשרד הוסיף כי "זה לא מקובל שאנשים לא מרגישים בטוחים לעבוד בשירותי הבריאות ולהשתמש בהם".

ברוך, המתגורר עם אשתו דניאלה ומשפחתם הצעירה בגולדרס גרין - שכונה יהודית בלונדון שבה אירעו לאחרונה תקיפות נגד יהודים - הודיע כי המשפחה מתכננת לעלות לישראל.

המהלך מסיים נוכחות משפחתית בבריטניה שנמשכת כ-400 שנה, מאז הותר ליהודים לשוב למדינה במאה ה-17. הוריו וחמש אחיותיו כבר עלו.

"עצוב מאוד שתהיה שושלת ארוכה כזו שנאלצת לעזוב בגלל אנטישמיות", אמר.

לדבריו, סבל בעצמו מהתעללות אנטישמית פומבית, כולל איומים בשפיכת חומצה ואמירות "תחזור למקום שממנו באת".