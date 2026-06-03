שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ערך הערב (רביעי) דיון עם בכירי משרדו והורה על הקמת צוות משימה ייעודי לטיפול בהשפעות הכלכליות של התחזקות השקל על מגזר ההייטק.

הצוות הונחה לגבש תוכניות סיוע ייעודי לחברות המצויות בקשיים, לאתר פתרונות אופרטיביים שהועלו בשבועות האחרונים במסגרת עבודת המשרד, ולפעול לצמצום השלכות הרוחב על המשק הישראלי כולו, תוך הקפדה על הפרדה מלאה מסמכויותיו המוניטריות של בנק ישראל.

שר האוצר הגדיר בדיון את מצוקת החברות כסוגיה מהותית המחייבת את המשרד לבחון כל כלי סיוע אפשרי לחיזוק התעשייה.

ההחלטה על הקמת הצוות באה בהמשך למפגש מקצועי שנערך הבוקר בין בכירי המשרד לבין נציגי ענף ההייטק.

בפגישה הציגו נציגי הענף את האתגרים המשמעותיים הניצבים בפניהם, בדגש על התחזקות המטבע המקומי והשפעות המעבר לטכנולוגיות בינה מלאכותית.

חברי הצוות הם:

- הממונה על התקציבים, מהרן פרוזנפר

- החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו

- הכלכלן הראשי, שמואל אברמזון

- ראש רשות המיסים, שי אהרונוביץ'

- הממונה על רשות שוק ההון, עמית גל

- דובר משרד האוצר, יהודה עמרני

- מנכ"ל רשות החדשנות, דרור בין

- יועץ כלכלי לשר האוצר, נתן נהוראי

את עבודת הצוות יוביל נתן נהוראי, היועץ הכלכלי לשר האוצר המרכז את תחום ההייטק בלשכה. מסקנות הצוות והתוכניות שיתגבשו בהתאם להחלטת השר, יועברו לביצוע מיידי תחת אחריותו של מנכ"ל משרד האוצר, ישראל מלאכי.