על רקע המשך מעצרי בחורי הישיבות ברחבי הארץ, פרסם רב ירושלמי בכיר פסיקה הלכתית חריגה הקובעת כיצד על בחור ישיבה לנהוג ברגע שבו הוא נלקח על ידי כוחות האכיפה בשל סירובו להתגייס.

הפסיקה יצאה מתחת ידו של רבי משה ברנדסדורפר, המכהן כאב בית הדין וראש מוסד "היכל הוראה" בירושלים.

השאלה שהועלתה נגעה לאפשרות שבחור הנעצר יברך ברכה מיוחדת 'על קידוש השם' בשעת תפיסתו.

לאחר בחינת המקורות ההלכתיים הרלוונטיים הכריע הרב ברנדסדורפר כי הבחור יאמר בקול רם את הנוסח: "ברוך אתה ה' המקדש שמו ברבים" - ללא שם ומלכות, מחמת הכלל ההלכתי של "ספק ברכות להקל".

את הנוכחים בזירת המעצר קרא לענות אחריו: "אשריך שנתפסת על דברי תורה", בדומה לדברי חז"ל על רבי עקיבא.

הפסיקה, המשווה בין מעצרי ימינו למסורת היהודית של מסירות נפש על לימוד תורה, מתפרסמת בעיתוי רגיש במיוחד, כשעשרות בחורי ישיבות מוחזקים בכלא הצבאי והמתח בין הציבור החרדי למערכות האכיפה נמצא בשיאו.