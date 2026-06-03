במפגש שהתקיים השבוע בחוות 'שובה ישראל' שבשומרון התייצב נחמן זולדן, מחלוצי ובוני ההתיישבות בשומרון, כדי לחזק את ידיהם של חברי פורום "הביתה - שבים לאדמות המולדת". אליו הצטרפו גם בניו אסף, איתמר ושלומי זולדן, וכן אהרון זולדן, בנו של עידו הי"ד.

נחמן, ששכל את בנו עידו הי"ד בפיגוע ירי שביצעו שוטרי הרשות הפלסטינית לפני 23 שנה אמר כי הוא רואה בפעילות הפורום המשך ישיר למפעל חייו ולצוואת בנו.

במהלך תצפית מיוחדת, הציגו חברי הפורום את תמונת המצב המדאיגה בשטח. "בזמן שהאיחוד האירופי מזרים כספים אדירים כדי לקדם את הפלסטינים לעבר לב המדינה, אנחנו כאן בשטח עושים מאמץ עליון לעצור את המהלך," הסביר זולדן. "זה הזמן להתעורר, להרים את הראש ולהמשיך את מהפכת ההתיישבות בכל הכוח. קובעים עובדות ציוניות ולא מפקירים את האדמה".

פורום "הביתה" הוקם על ידי אליאב ליבי, ששכל את בנו דוד הי"ד בקרבות ברצועת עזה, ויהושע שרמן, ששכל את בנו יהודה הי"ד בפיגוע טרור בשומרון. השניים הציגו במהלך הסיור את תוכניתם האסטרטגית למאבק בהשתלטות הערבית על שטחי יהודה ושומרון ולחיזוק הריבונות היהודית.

חברי הפורום ובני משפחת זולדן הציבו דרישות חד-משמעיות לדרג המדיני: "המטרה שלנו היא לבטל את הקווים המדומיינים הללו. הקריאה שלנו היא לשנות את התפיסה מול הרשות הפלסטינית. עידו נרצח על ידי שוטרים ברשות הפלסטינית, ושבוע שעבר נתפס עוד אחד מהרוצחים שתפס מקלט מדיני ברשות הרוצחת. שלושת הרוצחים עברו אימונים וקיבלו נשק מהרשות - זה מסביר מה הערך של הרשות הרוצחת הזו. אנו דורשים לבטל את חלוקת השטחים המדומיינת (A, B, C) ודורשים תנופת התיישבות אדירה באזורים הללו".

"הדרך היחידה להבטיח את ביטחון המדינה היא להמשיך את מהפכת ההתיישבות האדירה ולהעמיק את האחיזה שלנו בשטחי המולדת גם בשטחי A," הצהירו חברי הפורום.

הפורום אינו מסתפק רק בקריאה להתיישבות, אלא דורש שינוי תפיסתי יסודי במדיניות הביטחון והריבונות של מדינת ישראל. לטענתם, החלוקה ההיסטורית של השטח אינה רלוונטית עוד אל מול האיומים הנוכחיים.

"הגיע הזמן לבטל לחלוטין את קונספט שטחי A ו-B, להחיל ריבונות מלאה ולבנות בכל מקום," אומרים בפורום. "השטח הזה שייך לעם ישראל. רק נוכחות יהודית חזקה, רחבה ובלתי מתפשרת תמנע מהאויב להקים פה בסיס טרור מפלצתי שיאיים באופן יומיומי על גוש דן. אנחנו פה כדי להבטיח שזה לא יקרה".

הסיור הסתיים בקריאה לציבור הרחב ולמנהיגי המדינה להצטרף למאמץ לבלימת "הטרנספר השקט" שמבצעת הרשות הפלסטינית בגיבוי בינלאומי, ולהשיב את היוזמה הציונית לידיים יהודיות.