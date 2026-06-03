תיעוד: פיצוץ יעדי טרור של חיזבאללה בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי יפתח (679) ממשיכים לפעול בפיקוד אוגדה 91 בדרום לבנון.

בפעילות לילית בדרום לבנון, הכוחות איתרו וסרקו מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה, ובו אמצעי לחימה רבים שנועדו לפגיעה באזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

תוך דקות ספורות, הכוחות השמידו יותר מ-20 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב באמצעות שישה טון חומר נפץ.

בפעילות נוספת במרחב דרום לבנון, לוחמי חטיבת החשמונאים איתרו והשמידו מחסן ממולכד ובו מטעני חבלה של ארגון הטרור חיזבאללה.

לאורך היממה האחרונה גם אוגדה 91 המשיכה לתקוף תשתיות ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.