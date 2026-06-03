למעלה מעשרים וחמש שנה עברו מאז גורשה ישיבת "עוד יוסף חי" ממתחם קבר יוסף בשכם. לקראת הבחירות שלחו ראשי הישיבה מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לחזור לקבר יוסף - עוד לפני הבחירות.

במכתב שנשלח לראש הממשלה נתניהו, קראו הרב יוסי אליצור ראש ישיבת "עוד יוסף חי", ח"כ צבי סוכות יו"ר ועדת החינוך ויוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון, להורות על השבת הישיבה למתחם קבר יוסף בשכם עוד לפני הבחירות הקרובות.

הכותבים ציינו כי על פי החוק הישיבה אמורה לשהות בקבר יוסף באופן יומיומי, והיא ערוכה ומוכנה לחזור בכל עת. "לאור ימי הבחירות המתקרבים, אנו פונים אליך בדחיפות ובתקווה: הורה על השבת ישיבת 'עוד יוסף חי' לקבר יוסף עוד לפני הבחירות. מהלך זה ישדר לעם ישראל, לעולם כולו ולאויבינו בפרט כי ממשלת ישראל לא תפקיר עוד את הקדוש לנו, וכי “עוד יוסף חי" אכן מתבטא כמשמעו הרוחני והממשי כאחד".

"זוהי הזדמנות היסטורית לתקן עוולה שנמשכת מזה רבע מאה, ולהעביר מסר ברור של זיקה עמוקה למקומות הקדושים לעם ישראל", הוסיפו.

במכתב צוין גם הדיון שנערך בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בו הביע נציג משרד הביטחון עצמו את כוונת המשרד לאפשר כניסה יומיומית לקבר. "ברם, עד היום הדבר לא מומש הלכה למעשה", נכתב. "ישיבת 'עוד יוסף חי' ממתינה ועומדת מוכנה, הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה לוגיסטית, לחזור ולשכון בין כותלי קבר אביהם של שבטי ישראל".