יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, מסר הערב (רביעי) הצהרה בה תקף את הממשלה והקואליציה וטען כי בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו למבקר המדינה - תיפסל בבג"ץ.

"מה שראינו היום בכנסת שבר את שיאי העבריינות והכאוס בישראל. אחריי חוקי ההשתמטות, הפקרת הצפון והכישלון הביטחוני הגדול בתולדותינו, קואליציית הכאוס של סמוטריץ, דרעי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה, שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר - את הקונסיליירי של נתניהו", טען בנט.

הוא הטיל ספק באופן בו התנהלה ההצבעה במליאת הכנסת בנוגע לתפקיד המבקר. "ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית, הפכה להיות פומבית ובכפייה. תחת אקדח לרקת חברי הכנסת. זהו הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל. המינוי ייפסל - אך לא יישכח. אזרחי ישראל יזכרו את זה לעד".

בנט המשיך לתקוף את הממשלה. "קו ישיר מחבר בין ביזוי טבח השבעה באוקטובר לבין ביזוי טוהר הבחירות שראינו היום בכנסת - הפקרת אזרחי ישראל למען אינטרס אישי. פוליטיקאים שלא דואגים למדינה, אלא לעצמם.

הממשלה הזאת לא תבחל בשום אמצעי לברוח מהאמת ולברוח מהאחריות שלה לטבח הגדול ביותר בתולדות המדינה. אם צריך להפוך עורך דין פרטי למבקר המדינה כדי לטייח את חקר האמת, הופכים. אם צריך להצמיד "אקדח פוליטי" לרכה של חברי הכנסת - מצמידים. ממשלה שדורסת את אזרחיה, מפקירה את לוחמיה, והיום הוכיחה שוב כי מכחישה את נרצחיה, איבדה כל סמכות לקבל אפילו החלטה אחת שתשפיע על אזרחי ישראל", סיכם.

ח"כ ארז מלול (ש"ס) הגיב "מצער לשמוע את השתלחותו של נפתלי בנט בבחירתו הדמוקרטית של מבקר המדינה. מוסדות השלטון והביקורת הם עמודי התווך של הדמוקרטיה שלנו, וחובה על כולנו לנהוג כלפיהם בממלכתיות. בדמוקרטיה חובה לכבד את הכרעת הרוב ואת מוסדות המדינה, גם כשהבחירה אינה לרוחך וגם כשאתה בספסלי האופוזיציה".