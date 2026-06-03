עשרות מפגינים חרדים הגיעו הערב (רביעי) לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג - ניפצו את השמשות וזרעו הרס במקום. כמו כן הושחת הרכב של משפחת סולברג.

המוחים גרמו נזק לכניסה לבית, שברו כדים ועציצים. לאחר ההתפרעות, נכנסו המפגינים לאוטובוס וניסו לעזוב את המקום. כוחות משטרה גדולים שהגיעו לאזור, עצרו את האוטובוס עם המפגינים ועיכבו עשרות מהם לחקירה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת גינוי, "אני מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נעם סולברג. גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

שר המשפטים יריב לוין אמר כי "האלימות הקשה בביתו של המשנה לנשיא נעם סולברג היא חמורה וראויה לכל גינוי. אני תקווה כי הפעם הזאת גורמי האכיפה ימלאו את תפקידם למיצוי הדין ולמיגור האלימות. מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי, ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת.

אני עומד לצידם של המשנה לנשיא סולברג ומשפחתו בשעות הלא פשוטות הללו, וקורא לכולם להימנע מכל אלימות, שאין לה מקום ולא ניתן לקבלה", דברי לוין.

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב "הסתה, איומים ופגיעה בביתו של שופט בישראל אינם מחאה - הם חציית קו אדום מסוכנת. מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם, אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. מחלוקת עמוקה ככל שתהיה אינה יכולה להפוך לאלימות ולהפחדה.

שוחחתי כעת עם השופט סולברג. אני מגנה בכל תוקף את המעשים החמורים, הפגיעה בביתו, האיומים על חייו ועל חיי רעייתו, וקורא לכולם: עצרו לפני שיהיה כאן אסון. הגינוי לאלימות הוא הכרחי, צריך להיות מקיר לקיר ומעל לכל ויכוח", הוסיף הרצוג.

מהרשות השופטת נמסר: "הרשות רואה בחומרה רבה את ההפגנה האלימה בסמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, החורג מגבולות המחאה הלגיטימית בנסיון לפגוע בתחושת הביטחון של נושאי המשרה השיפוטית ובני משפחותיהם.

"הרשות השופטת לא תהסס לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, בשיתוף גורמי האכיפה והביטחון, כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של השופטים. ניסיונות להפעיל לחץ, להפחיד או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. שופטי ישראל ימשיכו לבצע את מלאכתם במקצועיות, בעצמאות וללא מורא, בהתאם לדין ולחובתם לציבור".

ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים) אמר: "ההסתה של הממשלה והקואליציה נגד שופטי בית המשפט העליון ומערכת המשפט בכלל תגמר בדם. אנחנו דורשים ממשטרת ישראל ומהשב"כ לחדול מרפיון הידים שלהם מול האיומים על שופטי ישראל".

ח"כ יבגני סובה (ישראל ביתנו) הגיב להתפרעות ואמר "מי ששובר חלונות בביתו של שופט עליון בגלל דיון על חוק ההשתמטות לא מגן על עולם התורה, הוא תוקף את שלטון החוק ואת מדינת ישראל. בזמן שלוחמים מסכנים את חייהם בעזה, בצפון ובכל החזיתות, יש מי שחושב שמגיע לו גם פטור משירות וגם רישיון לאלימות ברחובות. זו לא מחאה. זו בריונות פוליטית מסוכנת".