מרדף הדולרים שמסכן את המשק

נכון לאביב של שנת 2026, הדולר ב-Rock bottom. הוא נסחר סביב 3 שקלים, רמות שפל שלא נראו כמותן מזה כשלושים שנה.

לפי הערכות בשוק הביקוש למזומן דולרי זינק ב-45% בחודש האחרון, ועל פי דיווחים בענף, כמות העסקאות היומית עלתה פי 2.5 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. חלפנים מסוימים העלו עמלות, אחרים סגרו דלתות עד יעבור זעם, והמלאי הפיזי נגמר לפני שהמשלוח הבא נחת.

מה באמת קורה בראש של הצרכן

במרץ 2020 לא היה מחסור אמיתי בנייר טואלט. המחסנים היו מלאים, אבל הדיווחים על מדפים ריקים יצרו תחושת מחסור, ואנשים הגיבו בפאניקה. ב-2026 קורה בדיוק אותו דבר עם הדולר: אין מחסור אמיתי במערכת הבנקאית, אבל הדיווחים על צ'יינג'ים סגורים יצרו תחושה שהדולר עומד להיעלם. הדבר הוביל את ציבור לקנות בכל מחיר, מה שמכונה בשפה המקצועית "הטיית עגינה". מי שזוכר דולר ב-3.70 שקלים מרגיש ש-3 שקלים זה "סייל" שלא יחזור, וכך ה-FOMO גובר על כל חישוב רציונלי. כאן נכנס פרדוקס הנבואה המגשימה את עצמה: למעשה, הדיווח על המחסור הוא שיוצר את המחסור. אנשים לא קונים דולרים כי הם צריכים אותם, הם קונים כי הם מפחדים שהכסף ייגמר, או שלכל הפחות, ההזדמנות לרכוש אותו במחירי רצפה תחלוף.

עם זאת, בניגוד לנייר טואלט שחזר למדף אחרי שבועיים, הנזק של ייסוף השקל ליצואנים לא נעלם כשהפאניקה שוככת. הוא מצטבר בקווי ייצור ובמרכזי פיתוח.

המספרים שלא מדברים עליהם

קחו את הדוגמה של Wiz. כשהעסקה עם גוגל הוכרזה במרץ 2025, 32 מיליארד דולר היו שווים כ-118 מיליארד שקל. שנה אחרי כן, בעקבות היחלשות הדולר, התמורה שווה 19 מיליארד שקל פחות. לא כי העסקה השתנתה, רק בגלל שער החליפין. זו לא סטטיסטיקה, אלא אנשים שבנו מוצר ומכרו אותו. Wiz היא רק הכותרת. בסקר התאחדות התעשיינים מפברואר 2026, 63% מהתעשיינים דיווחו על צפי לירידה במכירות ו-79% צפו ירידה ברווח הגולמי. לפי תחשיבם, הפגיעה החזויה ביצוא עלולה להגיע ל-31.5 מיליארד שקל, הפגיעה בתוצר ל-16.5 מיליארד, ואובדן של 3 מיליארד בהכנסות המדינה ב-2026 בלבד.

אזרח, גם הפנסיה שלך מפסידה

התחזקות השקל מ-3.80 לדולר למתחת ל-3.19 בסוף 2025 שחקה כמעט לחלוטין את התשואה הדולרית של S&P 500 עבור המשקיע הישראלי הלא-מגודר. מדד תל אביב 125 עלה 51% ב-2025, אבל ה-S&P 500 במונחים שקליים נתן תשואה חד-ספרתית בלבד. המוסדיים מכרו ברבעון האחרון 13.3 מיליארד דולר ביתרות מט"ח, שיא היסטורי. הציבור חוגג בצ'יינג', והפנסיה שלו נפגעת בשקט. ב-2020 אגרנו נייר טואלט מפחד. ב-2026 אנחנו אוגרים דולרים מפחד. המוצר השתנה, הדפוסים הצרכניים נותרו בעינם.

אז מה לעשות מחר בבוקר?

חברה שמוכרת בדולרים ולא הכניסה סעיף גידור בחוזים משנת 2024 מפסידה עכשיו כסף בכל עסקה, לכן הדבר הראשון שעל מקבלי ההחלטות לעשות הוא להוסיף מנגנון הצמדת מטבע אוטומטית לכל חוזה חדש. מי שלא מגדר, מהמר. מי שמגדר - שורד. יבואנים שיורידו מחירים תוך 30 יום ירכשו נאמנות לכשנתיים, אך מי שימתין 60 יום ייתפס כגנב שמנצל את ההנחה מהצרכן.

כפי שהזהיר דו"ח UBS (ינואר 2026), הפער בין הביצועים הפיננסיים של ישראל לבין הכלכלה הריאלית הוא בולט. מנכ"ל שלא בוחן השבוע שלושה דברים: חשיפת מטבע, מבנה תמחור ליצוא והשפעה על תיק ההשקעות של העובדים יורה לעצמו ברגל.

בסופו של דבר, הדבר החשוב ביותר שעלינו לזכור הוא שהמחסור בשטרות בצ'יינג'ים הוא זמני, אך לעומתו הנזק לכלכלה לא. בנק ישראל יושב על כ-228 מיליארד דולר ביתרות. הציבור אוגר שטרות ומרגיש חכם כשבינתיים עוד מפעל בפריפריה מכבה את האור. השאלה היא לא אם הדולר יחזור למעלה, אלא כמה מקומות עבודה יישארו כשזה יקרה.

הכותב הוא דוקטורנט לניהול החוקר התנהגות צרכנית ושווקים דיגיטליים ומרצה במכללה למנהל.