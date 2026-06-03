שופטי בג"ץ קיבלו פה אחד עתירה שהוגשה נגד המדיניות הממשלתית אשר אסרה באופן מוחלט על נציגי ארגון הצלב האדום לקיים ביקורים אצל מחבלים הכלואים בישראל.

מדובר בהגבלות שנקבעו מיד לאחר פרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר ונותרו בעינן. השופטת דפנה ברק-ארז כתבה בהחלטה כי הממשלה לא הציגה תשתית משפטית למדיניות זו. לטענתה, אין בסיס חוקי להחלטה שהתקבלה.

המשנה לנשיא, השופט נעם סולברג, הוסיף כי דין האיסור להתבטל בשל העובדה שהמדינה לא הציגה תשתית חוקית כלשהי להחלטות שהתקבלו. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית הסכים עם שני השופטים האחרים.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב בזעם. "החלטה מבישה של שופטים מנותקים, שיושבים במגדל השן וממשיכים לדאוג למחבלים בזמן שאזרחי ישראל משלמים את מחיר הטרור. כל החלטה כזו מזכירה מחדש למה מערכת המשפט זקוקה לשינוי עמוק. רפורמה עכשיו".