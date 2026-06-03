עצמות אדם נמצאו הערב (רביעי) בשכונת דור צעיר בכפר עזה, והועברו לבדיקה במכון לרפואה משפטית. בין הממצאים נמצא חלק מגולגולת, וכעת נבדק אם הוא שייך לניראל זיני ז"ל, קצין גבעתי שנרצח בטבח 7 באוקטובר וראשו לא אותר מאז.

זיני, ששירת במשך כעשור בצה"ל, נפצע באורח אנוש במהלך פעילות מבצעית בחברון בשנת 2015 אך שב לשירות לאחר שיקום ממושך. ב-7 באוקטובר 2023 שהה בביתו בכפר עזה יחד עם בת זוגו ניב רביב ז"ל, ובשעה 10:04 שלח לבני משפחתו הודעה, "אעדכן, הם פה. אני מניח את הפלאפון, תתפללו".

לפי בני המשפחה, זיני ניסה להסיח את דעת המחבלים כדי לאפשר לבת זוגו להסתתר, אך השניים נרצחו. רק שישה ימים לאחר מכן אותרו גופותיהם, ובמהלך פגישה עם חוקרי להב 433 נודע למשפחה כי ראשו של ניראל נערף במהלך הטבח.

בני המשפחה טענו כי לא עודכנו בפרטים לפני ההלוויה, וכי במשך תקופה ארוכה אף גורם רשמי לא פעל לאיתור ראשו של ניראל. אביו, אמיר זיני, פנה לגורמים שונים וביקש להכיר בבנו כחלל שנחטף לעזה, אך לדבריו נענה בשלילה.

מאז החלו בני המשפחה, בסיוע מתנדבים ומומחים, לבצע חיפושים עצמאיים בהריסות הקיבוץ. מאות ממצאים הועברו לבדיקה במכון לרפואה משפטית, אך לטענתם חלקם הוגדרו כעצמות בעלי חיים או כממצאים שלא ניתן להפיק מהם DNA.

במכתב ששלח לראש הממשלה בנימין נתניהו טען האב כי המשפחה נאלצה להתמודד לבדה עם החיפושים ועם חוסר המידע מצד הרשויות. כעת, כמעט שלוש שנים לאחר הטבח, ממתינה המשפחה לתוצאות הבדיקה שיקבעו האם חלק הגולגולת שנמצא שייך לניראל ז"ל.