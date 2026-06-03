אירוע מרגש בחווה שפונתה: לאחר הרס שביצע המנהל האזרחי בחוות שאגת יהודה בצפון השומרון בימים האחרונים, החליט לוחם צה"ל שנפצע קשה ב-7.10 ונישא בשבוע שעבר, לחזק בדרך מקורית את אנשי החווה.

הלוחם לשעבר, יוסף חיים ציון ששירת בחטיבת הצנחנים, איבד בקרבות בעוטף עזה את רגלו והתעקש במהלך טקס החופה ביום חמישי האחרון לשבור את הכוס ברגלו האחת.

הערב (רביעי) כששמע על ההרס, החליט לערוך את סעודת שבע הברכות בחווה עצמה, כשהוא מביא עמו את חבריו ומדדה עם קביים את שביל העפר לחווה שלא היה נגיש לכלי רכב.

יוסף חיים ציון שיתף בהחלטה להגיע במהלך שבע הברכות לחווה. "אני זכיתי להילחם בעוטף עזה, והיום הבחורים פה בשאגת יהודה זוכים להילחם על צפון השומרון בפרט ומרחבי יהודה ושומרון כולם במלחמה שהיא לא פחות חשובה. שאגת יהודה עוד תקום ותהפוך לישוב קבע בעז"ה, שיהווה חוד החנית בהחזרת השליטה היהודית לצפון השומרון".

חוות שאגת יהודה הוקמה בין ההרים גדיר ובזק במרחק קילומטרים בודדים מהיאחזות הנח"ל שפונתה בהסכמי אוסלו - נח"ל עירית. החווה הוקמה במטרה להבקיע לעומק צפון השומרון, ולייצר חיבור בין בקעת הירדן לישובים חומש ושאנור.