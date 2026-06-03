ח"כ מיכאל מלכיאלי, ח"כ לימור סון הר מלך וח"כ משה סולומון הסירו את מועמדותם לתפקיד נציג הכנסת בוועדה למינוי דיינים. היחיד שנותר הוא ח"כ יצחק גולדקנופף. המהלך מגיע לקראת ההצבעה על זהות נציגי הכנסת בוועדה.

גורמים בקואליציה אמרו לערוץ 7 כי סון הר מלך וסולומון החליטו להסיר את מועמדותם משום שלא הייתה לכך היתכנות פוליטית. לדבריהם, לא נראה היה כי יוכלו לגייס את התמיכה הנדרשת לבחירתם.

עוד ציינו הגורמים כי גם מבחינה מעשית אין משמעות מיידית להרכב הוועדה. לטענתם, הוועדה למינוי דיינים צפויה להתכנס רק לאחר הבחירות, ובשל כך המצב הפוליטי עשוי להשתנות עד אז.

לדברי הגורמים, לנוכח המציאות הפוליטית והעיתוי הצפוי של כינוס הוועדה, הוחלט שלא להמשיך במרוץ. הם העריכו כי עד למועד כינוס הוועדה צפויים שינויים שישפיעו על הרכבה ועל פעילות.