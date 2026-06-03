הקטע מקול ברמה צילום: ללא

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו וחבר מועצת הרבנות הראשית, מבכירי הרבנים בציונות הדתית, התראיין הערב (רביעי) למהדורה המרכזית בקול ברמה והתייחס להתחזקות של עוצמה יהודית ושירות הלוחמות בצבא.

הרב אליהו אמר כי "יש בציבור הדתי לאומי, את עוצמה יהודית ויש את הציונות הדתית. רוב הציבור היום, בכל הסקרים, אומר שהולך עם עוצמה. הציבור הדתי לאומי הולך עם עוצמה יהודית". לדבריו, "מבינים שהשותפות עם החרדים היא חשובה, אבל זה צריך להיות הדדי".

הרב אליהו הוסיף: "הדתיים והחרדים צריכים ללכת, להטות כתף ולגרום לכך שהצבא יהיה כמו שצריך, איך אפשר להכניס בנות לטנקים? על זה צריך לסרב פקודה. זה נגד השולחן ערוך. אסור ללכת ליחידות המעורבות".

בראיון נוסף שהעניק הערב ב"כאן מורשת" התייחס הרב אליהו למכתב רבני הציונות הדתית: "יש שופטים שבחיים לא ראו טנק. והם היום מחייבים את צה"ל לשלב נשים בתוך טנקים. מי שמכם? רוצים לקבוע את אורח החיים לאלפי בחורי ישיבות?".