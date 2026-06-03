האזהרה של ח"כ אבי מעוז ערוץ הכנסת

בנאום שנשא יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, במליאת הכנסת, ביקר בחריפות את מדיניות משרד החינוך כלפי בתי ספר שבהם לומדים ילדיהם של הורים המשרתים מאות ימי מילואים מאז שמחת תורה תשפ"ד. בדבריו ציין ח"כ מעוז כי בעוד השיח הציבורי עוסק ב"שוויון בנטל", ישנה קבוצה של הורים המשרתים במילואים בהיקפים נרחבים, אך בתי הספר שבהם הם בוחרים לחנך את ילדיהם קיבלו מכתבים ממשרד החינוך המודיעים על כוונה לשקול את אי-חידוש רישיונם לשנת הלימודים תשפ"ז.

ח"כ מעוז הדגיש כי לא מדובר במשפחות חרדיות, אלא בהורים המשרתים במילואים, שרבים מהם ממשיכים לשרת גם כיום. הסיבה לצעד היא שבתי הספר אינם מלמדים אנגלית. לדבריו, ההורים בוחרים במוסדות אלו מתוך השקפת עולמם החינוכית ואף משלמים כ-900 שקלים בחודש עבור כל ילד כדי שיוכל ללמוד במסגרת התואמת את ערכיהם.

"החטא שלהם הוא שהם רוצים ללמוד לפי השקפת העולם של ההורים שלהם", אמר ח"כ מעוז, וטען כי המדינה מבקשת לכפות על התלמידים לעבור למוסדות חינוך שהוריהם אינם מעוניינים לשלוח אותם אליהם. בדבריו מתח ח"כ מעוז ביקורת חריפה על מדיניות הממשלה וטען כי זהו מבחן אמיתי למושג "שוויון בנטל". "כשהם נושאים בנטל מתוך שוויון מוחלט, אבל בגלל שהם לא רוצים ללמד אנגלית בבתי הספר באים ונטפלים אליהם, כך נראה שוויון בנטל אמיתי של ממשלת ימין על מלא", אמר.