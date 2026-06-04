בית הנבחרים האמריקני אישר הלילה (חמישי) צעד שנועד לצמצם את סמכותו הצבאית המבצעית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בכל הקשור לסכסוך באיראן.

החקיקה שאושרה מוגדרת כהחלטה משותפת, ככזו היא דורשת אישור הן של בית הנבחרים והן של הסנאט כדי להיכנס לתוקף, אך היא עוקפת את הרשות המבצעת ולא תישלח לשולחנו של הנשיא לחתימה.

ספירת הקולות הסופית בהצבעה עמדה על 215 תומכים מול 208 מתנגדים. ארבעה נציגים רפובליקנים - תומאס מאסי, בריאן פיצפטריק, וורן דייווידסון וטום בארט - יצאו נגד עמדת הנהגת מפלגתם והצביעו בעד הטלת המגבלות.

אישור ההחלטה הגיע לאחר שלושה ניסיונות קודמים של בית הנבחרים להעביר מהלך דומה, אשר הסתיימו בכישלון.

את המהלך החקיקתי הוביל חבר הקונגרס גרגורי מיקס מניו יורק, הנציג הדמוקרטי הבכיר בוועדת החוץ של בית הנבחרים. המחוקקים היו אמורים להצביע על ההחלטה כבר ב-21 במאי, אולם ההנהגה הרפובליקנית ביטלה את ההליכים ברגע האחרון ממש, לאחר שהתברר כי היעדרותם של מספר חברי מפלגה רפובליקנים תוביל להפסד בהצבעה במליאה.

בשעות שקדמו להצבעה, יו"ר הבית ג'ונסון הגן בנחרצות על המחוקקים הרפובליקנים שנלחמו כדי לשמר את האוטונומיה הצבאית של הממשל, והזהיר כי פגיעה במינוף הגיאופוליטי של המפקד העליון עלולה לשבש מגעים דיפלומטיים רגישים.