משטרת טורונטו הודיעה כי ארבעה בני אדם נוספים נעצרו בחשד למעורבות בתקיפות אנטישמיות שבוצעו באמצעות כלי נשק שיורים כדורי ג'ל, כך דיווחה רשת Global News.

עדכון זה מגיע כמעט חודש לאחר שצעיר בן 18, שנעצר ראשון במסגרת החקירה, שוחרר בערבות. מפקדת המשטרה, קתרין סטיבנסון, פירטה כי ארבעת העצורים החדשים, הם שני גברים ושני נערים ונמשך מצוד אחרי שני חשודים נוספים במעורבות במעשה.

סטיבנסון ציינה כי "לא מדובר בתקריות מקריות אבל בניסיון לסמן יהודים ולפגוע בהם באופן ממוקד".

התקרית הראשונה התרחשה בשכונה שבה קיימת אוכלוסייה יהודית גדולה בסוף אפריל. שלושה הולכי רגל בעלי חזות יהודית מובהקת ספגו כדורי ג'ל שנורו מרכב שטח גדול שנמלט מהמקום. השלושה נפגעו באורח קל.

כמה ימים מאוחר יותר, מחוץ לבית הכנסת של חסידות באבוב נורו כדורי ג'ל לעבר שלושה חסידים מתוך אותו רכב. אחד מהם נפגע קל.