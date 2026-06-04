זירת אימה אנטישמית נרשמה במערכת הרכבת התחתית של ניו יורק, כאשר נוסעת יהודייה בת 23 הותקפה באלימות קשה בתוך קרון נוסעים.

על פי הדיווחים בכלי התקשורת בארצות הברית, החשודה פנתה אל הצעירה בשורת קריאות אנטישמיות חריפות, וזמן קצר לאחר מכן פתחה במתקפה אלימה לעיני הנוכחים במקום.

מעדויות שנאספו מזירת האירוע עולה כי התוקפת הטיחה בקורבן אמירות קשות ובוטות, וצעקה לעברה כי היא מסוגלת "להריח את התינוקות שאכלה". עוד דווח כי שבה וחזרה על האמירה האנטישמית, "יהודים אוכלים תינוקות", תוך שהיא ממשיכה במסכת ההתלהמות בקרון.

בהמשך הידרדר האירוע לכדי תקיפה פיזית ברוטלית. לפי הדיווחים, החשודה חנקה את הצעירה, הטיחה אותה בעוצמה אל רצפת הקרון, תלשה חלק משערות ראשה והכתה אותה נמרצות לעיני הנוסעים.

במהלך התקיפה הצליחה המותקפת להפעיל את מצלמת הטלפון הנייד שלה ולתעד חלק מן הרגעים הקשים. כוחות המשטרה המקומיים איתרו את החשודה ועצרו אותה לחקירה.