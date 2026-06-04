יועץ ממשלת בריטניה למאבק באנטישמיות, לורד מאן, המליץ בדו"ח חדש למנוע מאנשי צוות רפואי לענוד תגים וסמלי תמיכה בפלסטינים בבתי החולים. ההמלצה נועדה, לדבריו, למנוע תחושת אי נוחות ופחד בקרב מטופלים יהודים על רקע המלחמה בעזה.

ההצעה מגיעה במקביל לעדות של רופא יהודי, שסיפר כי עמיתיו בבית החולים אמרו לו ש"יסרבו לטפל בחולה יהודי, גם אם יגיע לחדר המיון במצב קריטי". בשנים האחרונות דווח על מספר מקרים שבהם רופאים בבריטניה ענדו סמלי תמיכה בפלסטינים, דבר שעורר חשש בקרב מטופלים יהודים.

בדו"ח שהגיש המליץ לורד מאן גם על צעדים נוספים למאבק באנטישמיות במערכת הבריאות הבריטית. בין ההמלצות נכללו הרחבת האחריות של מנהלי שירות הבריאות הלאומי, שיפור הרישום והניטור של אירועים גזעניים ואנטישמיים, ומתן אפשרות למטופלים לתעד את מוצאם האתני כיהודים ללא חשש.

בראיון לרשת BBC אמר לורד מאן, "שירות הבריאות הלאומי לא צריך להיות מקום אליו אתה מביא את דעותיך. וככל שהדעות מוצקות יותר, כך הבעיה גדולה יותר". לדבריו, "תג 'אני תומך בפלסטין' או כל דבר דומה, הוא בעיה עבור אנשים מסוימים. בדיוק באותו אופן שתג 'אני תומך בישראל' הוא בעיה עבור אנשים מסוימים. אל תענדו אף אחד מהם".

לורד מאן הוסיף כי חשש של מטופלים מהסמלים הפוליטיים שעונדים אנשי צוות רפואי עלול להשפיע גם על הטיפול עצמו. "אם אתם חוששים ממה שהם, אנשי המקצוע הרפואיים, לובשים כסמלים פוליטיים, זה יכול להיות מסוכן מבחינת תוצאות בריאותיות", אמר.