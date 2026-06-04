זירת הפיצוץ בכביש 20 כבאות והצלה לישראל | מחוז דן

אישה נפצעה באורח אנוש כשרכבה התפוצץ בכביש איילון דרום, סמוך למחלף חולון. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותה של האישה שסבל מכוויות בכל חלקי גופו.

חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א נריה חגבי ואוראל טולידאנו, סיפרו: "קיבלנו דיווח על פיצוץ רכב, הגענו למקום במהירות וראינו את הרכב עולה באש ובסמוך שוכב אדם ללא דופק וללא נשימה עם כוויות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה הייתה קשה מאוד ונאלצנו לקבוע את מותו".

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף צילום: דוברות המשטרה

המשטרה הגיעה למקום ופתחה בחקירה. ההערכה היא שמדובר בפיצוץ על רקע פלילי. האישה שנהרגה לא מוכרת למשטרה.

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, קיים הערכת מצב בזירת האירוע בסיומה אמר: "על פניו מדובר במטען חבלה בסדר גודל של חצי קילו שהונח בתוך הרכב וייצר את הפיצוץ. הוא גרם למוות של מי שנמצא בתוך הרכב. אחרי שנגיע לממצאים ודאיים נפרסם אותם".