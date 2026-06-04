משרד האוצר הגיש לממשלה את תוכנית התקציב התלת-שנתית המעודכנת לשנים 2027-2029, כפי שמחייב החוק. במסגרת המסמך עודכנה תחזית הצמיחה לשנת 2026 ל-4.0% בתרחיש הבסיס.

באוצר ציינו כי מדובר בעדכון כלפי מטה של 0.7% לעומת התחזית שהופיעה במסמכי התקציב מחודש מרץ 2026. לפי ההודעה, העדכון נובע מהתארכות הלחימה בלבנון ומבצע "שאגת הארי" מעבר לתרחיש שנלקח בחשבון בעת אישור התקציב.

למרות הירידה בתחזית הצמיחה, נתוני הגבייה בפועל הובילו לעדכון כלפי מעלה בתחזיות ההכנסה. תחזית ההכנסות ממסים לשנת 2026 עלתה ל-567.4 מיליארד שקלים, בעוד תחזית סך ההכנסות עודכנה ל-594 מיליארד שקלים, כאשר מגמת העלייה צפויה להימשך גם בשנת 2027.

באוצר הדגישו כי התחזיות כולן חשופות לאי-ודאות גבוהה במיוחד ולגורמי סיכון רבים הנובעים בעיקר מהמצב הביטחוני. בהקשר זה גובשו גם אומדני צמיחה לשני תרחישים ביטחוניים חלופיים.

עוד עולה מהמסמך כי הוצאות אשכול הביטחון, לרבות גופי הביטחון הלאומי ושירותי הביטחון המיוחדים לשנת 2027, צפויות לעמוד על 150.4 מיליארד שקלים. סכום זה מהווה 22.3% מסך מחויבויות הממשלה לשנה זו, העומדות על 673.5 מיליארד שקלים.