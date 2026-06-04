על רקע גל המעצרים של בחורי ישיבות העניק הבוקר (ה') המקובל החרדי הרב יעקב עדס 'הנחיות מעשיות לציבור החרדי' - ובהן עצות כיצד לדבריו נכון להתמודד עם מעצרים ומה לעשות כשגורמי אכיפה מגיעים לדלת.

הרב עדס אמר כי לפי עמדת הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אין חובה חוקית לפתוח את הדלת כאשר שוטרים דופקים עליה.

עוד יעץ לבני הישיבות לצמצם את שהייתם מחוץ לבית המדרש ולהימנע מיציאה לרחובות.

לגבי בחורים שנעצרו וסירבו ללבוש מדי כליאה - מה שעלול להוביל להעברה לבידוד - אמר הרב כי תנאי הבידוד נוחים יותר מהתא הרגיל. "הרבה יותר נוח להיות בצינוק", אמר.

בחלק אחר של השיחה ייחס הרב עדס למקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל אמירה לפיה מי שפוגע בשומרי מצוות "שורף את המזל שלו לעשרות שנים", והבהיר כי מסר את הדברים כאזהרה ולא כקללה.