מערכת החינוך בשומרון ממשיכה להתרחב: בשנת הלימודים תשפ"ז תיפתח בכפר תפוח ישיבה תיכונית חדשה, שתופעל על ידי מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, לאחר שהרשת זכתה במכרז שפרסמה המועצה האזורית.

הישיבה החדשה, "ישיבת בני עקיבא תפוח", תשרת את תלמידי גוש קדמא, ובהם תלמידים מכפר תפוח, רחלים, מגדלים, נופי נחמיה, אביתר, רחבעם וכן תלמידים מהעיר אריאל.

הקמת הישיבה היא חלק מתוכנית החומש לחינוך של המועצה האזורית שומרון, המשקיעה עשרות מיליוני שקלים בפיתוח ושדרוג מערכת החינוך ובהיערכות לקצב הצמיחה הגבוה באזור.

הנתונים מלמדים על התרחבות משמעותית של מערכת החינוך באזור בשנים האחרונות. לפני עשור פעלו בשומרון 21 בתי ספר בלבד, וכיום פועלים 32 בתי ספר, גידול של יותר מ־50% במספר בתי הספר.

במהלך עשר השנים האחרונות הוקמו 11 בתי ספר חדשים, מתוכם 5 בתי ספר על יסודיים ו־6 בתי ספר יסודיים. במקביל, בשנתיים האחרונות נרשם גידול של 5% במספר התלמידים במערכת החינוך בשומרון.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך על הקמת הישיבה ואמר: "חינוך חזק הוא הבסיס להתיישבות חזקה. הנתונים מדברים בעד עצמם. מערכת החינוך בשומרון צומחת בקצב מרשים, ואנחנו מחויבים להמשיך ולהעניק לכל תלמיד ותלמידה את החינוך הטוב ביותר. הקמת הישיבה החדשה בכפר תפוח היא בשורה גדולה למשפחות האזור ומהווה נדבך נוסף בבניית דור העתיד של השומרון. אנחנו משקיעים בחינוך מתוך אמונה שזו הדרך להצמיח קהילה חזקה, ערכית ומובילה".

מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, הוסיף "פתיחת ישיבת בני עקיבא תפוח היא רגע מרגש ובעל משמעות גדולה עבור רשת החינוך שלנו ועבור ההתיישבות בשומרון. בשנים האחרונות אנו זוכים לראות עוד ועוד ערים ויישובים שבוחרים להצטרף לדרך החינוכית שלנו, וזוהי זכות גדולה עבורנו להגיע גם לכפר תפוח ולמזרח השומרון.

הישיבה החדשה תבקש לחנך דור של תלמידים המחוברים לתורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, לצד מצוינות פדגוגית וכלים טכנולוגיים חדשניים. אנו מודים למועצה האזורית שומרון על השותפות והאמון ורואים במהלך הזה שליחות חינוכית גדולה עבור תלמידי האזור".