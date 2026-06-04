בטורו השבועי בערוץ 7 מתח ד"ר אריה בכרך ביקורת חריפה על שופטי הבג"ץ, הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה, בעקבות העתירות שהוגשו נגד מינויו של גופמן לתפקיד ראש המוסד.

בכרך טען כי התנהלות המערכת המשפטית בפרשה זו מהווה פגיעה קשה, וכי, "התנהגותם צריכה להיות תמרור אזהרה להתנהלותם בעתיד".

בדבריו יצא בכרך נגד החלטת בית המשפט לדון בעתירות נגד המינוי, אשר כבר אושר כחוק על ידי הוועדה למינוי בכירים. הוא תקף את שופטי בג"ץ וציין כי, "עצם הסכמת הבג"ץ לדון בעתירות נגד המינוי מצביעה על תאוות כוח ושחצנות בלתי נתפסת". בכרך תהה מדוע יש להניח כי השופטים ישרים או חכמים יותר מחברי הוועדה, שלהם יש כלים וזמן רבים יותר לבחון את המינוי על כל היבטיו.

כפתרון למצב זה, הציע בכרך לשנות את הכללים ולקבוע כי מינוי שאושר באופן רשמי בוועדה המקצועית יהיה סופי ומוחלט ובלתי שפיט בבית המשפט. לפי הצעתו, כל הגורמים המבקשים לערער על מינויים יופנו אך ורק לוועדה בעת דיוניה, והיא תזמן אותם על פי שיקול דעת חבריה בלבד. בכרך הוסיף כי, "כך אגב, תימנע האפשרות להתיש את הוועדה על ידי אויבי הדמוקרטיה עם כל מיני הסתייגויות אינסופיות".

חלק מרכזי בטורו הקדיש בכרך למתקפה ישירה נגד היועצת המשפטית לממשלה, בהרב מיארה, ונגד עצם המבנה המאפשר לה לייצג את הממשלה ובו-בזמן לפעול נגדה. בכרך הגדיר את המצב הנוכחי כהזוי, וכתב כי, "התגלה שוב הטירוף בו יכולה המושחתת גם להיות עורכת הדין של הממשלה, וגם לטעון נגדה". לדבריו, התנהלותה מוכיחה כי, "ייצוגה הלעומתי והכושל של היועמ"שית איננו עומד במבחן הסבירות והצדק, אלא במבחן השנאה לשמה".

בכרך קרא ליועמ"שית לפרוש מתפקידה נוכח התנהלותה בפרשה ובאירועים קודמים שחזרו על עצמם במערכת הממשלתית והמשפטית. הוא סיכם את דבריו בקביעה כי, "אם ליועמ"שית היה קורטוב של יושרה והגינות, הייתה מתפטרת לתפקידה". בכרך חתם את הטור בהדגשה כי חל איסור מוחלט לכפות על ממשלה נבחרת יועץ משפטי בניגוד לעמדתה ולרצונה.