יוצרי המערכון "אבא, אמא, אני ביביסט", שזכה לעשרות מיליוני צפיות ברשתות החברתיות, פרסמו סרטון חדש תחת הכותרת "השיטה: כוח 100".

הסרטון מציג באופן ביקורתי את התנהלות מערכת המשפט ומחאות השמאל, וטוען כי קיים קשר ישיר ביניהן שמטרתו להגן על ה"מיעוט" מפני הדמוגרפיה המשתנה והציבור הימני שהולך וגדל במדינה.

עלילת הסרטון עוקבת אחר אדם המזוהה עם מחנה הימין, אשר יוצא לברר כיצד פועלת מערכת המשפט ולוקח לחקירה כביכול איש מהפרקליטות החושף בפניו את מנגנוני המערכת.

המערכון עוסק בהרחבה בפרשת כוח 100 ובטענות שהושמעו מצד תומכי הלוחמים כי המערכת המשפטית והתקשורתית פעלה נגדם באופן לא הוגן.

עוד נטען בסרטון כי קיימים קשרי גומלין בין בכירים במערכת המשפט לבין גורמי אכיפה שונים. היוצרים מזכירים את פרשת האפוד הקרמי שיוחסה לבנה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, וכן את המחלוקת סביב פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן, ומציגים את האירועים כחלק ממנגנון של הגנה הדדית בתוך המערכת.

חלק מרכזי נוסף במערכון מוקדש למחאה נגד הרפורמה המשפטית. לפי המסר המועבר בסרטון, מחאות השמאל, חסימות הכבישים והסרבנות זכו במשך התקופה לגיבוי מצד התקשורת ומערכת המשפט, בעוד שלטענת היוצרים אכיפת החוק כלפי המוחים הייתה מצומצמת.

לקראת סיום מוצגת הטענה המרכזית של הסרטון, לפיה מדובר במאבק רחב יותר סביב זהותה של מדינת ישראל. היוצרים מציגים את העימות בין המחנות הפוליטיים כמאבק על עתיד המדינה ועל יחסי הכוחות בין הרוב הדמוקרטי לבין מוקדי כוח במערכות הציבוריות, ומקשרים זאת למערכת הבחירות הקרובה.