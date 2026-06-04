למרות האתגרים הביטחוניים והמציאות המורכבת בישראל מאז פרוץ המלחמה, נרשמת גם השנה היענות גבוהה מצד יהודי צפון אמריקה המבקשים להתחיל פרק חדש בישראל. על רקע זה ארגון "נפש בנפש", בשיתוף משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, קק"ל וג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב, פתחו השבוע באופן רשמי את עונת העלייה של קיץ 2026, עם שני אירועי עלייה חגיגיים שנערכו בצפון אמריקה, בהשתתפות מאות עולים לעתיד, הנערכים למעבר לישראל בטווח זמן הקרוב.

האירוע הראשון התקיים ביום שני בניו ג'רזי, בהשתתפות למעלה מ-450 משתתפים, ולאחריו נערך אירוע עלייה נוסף בטורונטו שבקנדה, בהשתתפות למעלה מ-200 משתתפים. באירועים לקחו חלק מגוון רחב של יחידים ומשפחות, המתכננים לעלות לישראל מצפון אמריקה במהלך הקיץ הקרוב.

בין האורחים באירועים היו מנכ"לית משרד העלייה והקליטה, דגנית סנקר-לנגה, מנכ"ל משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יוחנן מאלי, מנכ"ל משרד העבודה, רובי שמש ומנהל היחידה לעלייה ושילוב בסוכנות היהודית, ערן ברקוביץ'. לצידם נכחו מייסדי "נפש בנפש", הרב יהושע פס וטוני גלברט, שנפגשו עם המשפחות והעולים לקראת המעבר לישראל.

חודשי הקיץ נחשבים באופן עקבי לאחת התקופות העמוסות ביותר בשנה בתחום העלייה מצפון אמריקה, כאשר על פי נתוני "נפש בנפש" כ-2,300 עולים, מתוכם כ-500 משפחות, שצפויים להגיע לישראל בין החודשים יוני לספטמבר במסגרת 47 טיסות קבוצתיות שיצאו ממוקדים מרכזיים ברחבי ארה"ב.

צוותי "נפש בנפש", משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית ילוו את העולים לאורך כל תהליך העלייה והקליטה, החל משלב ההיערכות ועד הגעתם לישראל. עם נחיתתם, צפויים העולים החדשים להשתקע בערים שונות ברחבי הארץ, ובהן: ירושלים, תל אביב-יפו, בית שמש, רעננה, מודיעין-מכבים-רעות וחיפה, לצד יישובים נוספים בצפון ובדרום הארץ, כחלק מתוכנית "זינוק בעלייה" - מיזם משותף של נפש בנפש וקק"ל לעידוד עליית עולים לנגב ולגליל.

אירועי העלייה שימשו כיריית הפתיחה לעונת עלייה שצפויה להיות אינטנסיבית ומשמעותית במיוחד. המשתתפים זכו להכיר עולים נוספים ונהנו מהופעה מוזיקלית ופעילויות קהילתיות, לצד הזדמנות להיפגש עם יועצי עלייה של "נפש בנפש" וקיבלו מידע פרקטי שנועד לסייע להם בהיערכותם לחיים החדשים ולנחיתה רכה בישראל.

מייסד-שותף ומנכ"ל "נפש בנפש", הרב יהושע פס: "עונת העלייה של הקיץ מהווה רגע משמעותי הן עבור העולים והן עבור מדינת ישראל. מרגש במיוחד לראות מאות עולים עושים את הצעד המשמעותי הזה ומתחילים יחד את מסע העלייה שלהם, שבסופו יהפכו לחלק משמעותי בעיצוב עתידה של מדינת ישראל. האירועים הללו מעניקים הזדמנות למשפחות, לחברים ולקהילות המקומיות לחגוג את ההחלטה הזאת, ולוודא שכל עולה מרגיש עטוף בתמיכה לקראת עלייתם ארצה".