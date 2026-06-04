הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, שיגר מכתב חריף המופנה נגד הקיצונים החרדים אשר לקחו חלק בהתפרעויות האלימות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג.

במכתבו הרשמי מביע הרב הראשי זעזוע עמוק מתופעות האלימות והוונדליזם שנרשמו לאחרונה, ומבהיר כי מדובר בסטייה חמורה מערכי התורה.

"בתקופה האחרונה עדים אנו לתופעות של אלימות וונדליזם במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי. שורשה של הבעיה טמון בכך שערכים מסוימים מקבלים העדפה על פני ערכים אחרים. 'חופש המחאה' אינו יכול להתיר פגיעה בזולת. מדיניות זו מובילה אותנו לתוצאות קשות. נוצר מצב שכל אחד יכול להסתתר תחת המעטה של 'חופש' ולהתיר לעצמו, בשל מחשבה כי הוא צודק, להביע את דעתו ועמדתו תוך גרימת נזק לאחרים", כתב הרב בר.

הוא הוסיף כי "ערכיה של תורת ישראל הם אבן יסוד לקיום האנושי. הם אינם משתנים לפי האווירה או הלכי הרוח האנושיים".

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לדבריו "גם מאבק למען ערכים מקודשים אינו מתיר פגיעה בזולת. שלמה המלך החכם מכל אדם התריע כנגד דבר זה באמרו "איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב" (משלי ט"ו י"ח) האופן בו יש לנהל ויכוח ומאבק חייב להיות באופן של "ארך אפים" ורק בדרך זו ניתן להשקיט ריב".

הרב הראשי מפנה קריאה להרגעת הרוחות. "אנו קוראים לכולם מלב כואב אל תחגרו מדון, גם אם דבר פוגע בכם, תיקר נפשכם מלחלל כבודכם ולהשיב דבר. כבודה של תורה להיאבק באופן שאינו גורם לחילול שם שמים. ואין שום היתר ח"ו להרים יד כנגד מישהו או לפגוע ברכושו או לעכבו מלהגיע למחוז חפצו.

זו גם הזדמנות לקרוא לכל מחרחרי הריב שמנסים בכל אונם לשסע ולפלג את עם ה', הרף ממחלוקות ופלגנות!!! עלינו למצוא את החיבור בין כולם להשבית מדון ומריבה. עלינו להלך בדרכה של תורה ש'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'", מסכם הרב בר.