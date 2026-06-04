למרות האיומים: ח"כ סוכות בסיור סוער בטובא-זנגריה צילום: דוברות

סיור רשמי של ועדת החינוך של הכנסת ביישוב טובא-זנגריה שבצפון הארץ נתקל הבוקר בהתנגדות אלימה. יו"ר הוועדה, ח"כ צבי סוכות, הגיע למקום במסגרת סדרת סיורים שעורכת הוועדה במוסדות החינוך בחברה הערבית, שמטרתם לבדוק את תוכניות החינוך למניעת אלימות ואת ממשקי עבודה המשותפים עם משטרת ישראל במגזר.

הביקור המתוח נערך בצל עימות מוקדם שניהל ח"כ סוכות עם משפחות פשע הפועלות ביישוב ומטילות אימה על בעלי עסקים בצפון באמצעות סחיטת דמי חסות.

בעקבות אותו עימות, שיגר ראש מועצת טובא-זנגריה, מואייד הייב, איומים ישירים לעבר חבר הכנסת, והצהיר כי במידה שוועדת החינוך תנסה לבקר בבתי הספר ובמוסדות החינוך בכפר, הוא ידאג לחסום בגופו את כניסתם.

למרות מסרי האיום, סירב יו"ר הוועדה לבטל את ההליך הפרלמנטרי והגיע הבוקר ליישוב כמתוכנן. עם הגעתו, נתקלו חברי הוועדה בניסיונות פיזיים ואלימים למנוע את פתיחת הסיור, אותם הובילו ראש המועצה ותושבים נוספים מהכפר.

המפגינים נעלו את שער הכניסה של בית הספר באמצעות שרשראות ברזל, ובעקבות הגעת כוחות האבטחה התפתחו במקום עימותים שכללו תקיפת שוטרים.

סוכות התייחס לעימותים ומסר "איומים לא ירתיעו אותנו, למרבה הצער גילינו כי מערכת החינוך בטובא-זנגריה מחנכת לפשיעה, אלימות, בריונות וגביית פרוטקשן, נפעל לעצירת התקציבים למערכת החינוך הכושלת הזו, אין סיבה שמדינת ישראל תשקיע ולו שקל אחד במערכת חינוך שמובילה לפשיעה ואלימות וממררת את חיי תושבי האזור".