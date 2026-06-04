פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד אבראהים חילו (46), תושב רצועת עזה, שהחזיק את גופתו של סמ"ר אורון שאול ז"ל עבור ארגון הטרור הרצחני חמאס יותר מ-10 שנים, ביודעו כי הגופה נועדה לשמש כ"קלף מיקוח" מול ישראל.

מכתב האישום שהגיש עו"ד אסף בר יוסף מפרקליטות מחוז דרום עולה, כי במהלך שנת 2001 גויס חילו ללימודי הדת של החמאס וכשנתיים לאחר מכן גויס לזרוע הצבאית - גדודי עז א-דין אל קאסם. עד לשנת 2024 פעל חילו, לפרקים, במסגרת הארגון בתפקידים שונים.

ביולי 2014, במהלך מבצע "צוק איתן", נכנס כוח של גולני לפעילות מבצעית בשכונת שג'אעייה בעזה. אחד הנגמ"שים נתקע בשל תקלה טכנית, וכשעברו החיילים לנגמ"ש אחר נורה לעברם טיל שהביא למותם של אורון ז"ל ו- 6 חיילים נוספים, ולפציעתם הקשה של שני חיילים נוספים. לאחר פגיעת הטיל בנגמ"ש, הגיעו מחבלים וחטפו את גופתו של שאול ז"ל.

עוד באותו יום התקשר אל חילו מחבל חמאס, וביקש להיפגש. בפגישה אמר לו שיש לו פיקדון שהוא מעוניין שישמור לו עליו במשך תקופה לא ארוכה - גופה. חילו הבין שמדובר בגופה של חייל צה"ל והסכים לבקשה.

חילו אחסן את גופתו של אורון שאול ז"ל בתוך מקרר בשר גדול שממוקם בבית העסק שלו, והונחה לדלל את פעילותו הצבאית על מנת שלא למשוך תשומת לב מיותרת. בהמשך הועברה הגופה למקרר חלופי עם מנעול שסופק לו.

חילו החזיק בגופתו של שאול ז"ל עד לאוקטובר 2023, אז עזב את ביתו בעקבות מלחמת חרבות ברזל. ב-18 בינואר 2025, במסגרת מבצע של כוחות הביטחון, חולצה גופתו של אורון שאול ז"ל מביתו של חילו והובאה למדינת לישראל.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים ציין עו"ד בר יוסף, כי "חילו, פעיל צבאי בארגון הטרור חמאס, החזיק את הגופה בחשאי, במסתור, עבור חמאס במשך תקופה של יותר מ-10 שנים, ביודעו שמדובר בגופתו של שאול ז"ל - חייל צה"ל שנהרג ונחטף על ידי חמאס, וביודעו שזו נועדה לשמש כקלף מיקוח במשא ומתן של חמאס מול מדינת ישראל, לצורך שחרור פעילי טרור המוחזקים בישראל, וזאת בכוונה לסייע לאויב במלחמתו נגד מדינת ישראל".

לחילו מיוחסות עבירות של סיוע לאויב במלחמה, חברות בארגון טרור ופעולה בנשק למטרות טרור.פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד אבראהים חילו (46), תושב רצועת עזה, שהחזיק את גופתו של סמ"ר אורון שאול ז"ל עבור ארגון הטרור הרצחני חמאס יותר מ-10 שנים, ביודעו כי הגופה נועדה לשמש כ"קלף מיקוח" מול ישראל.

מכתב האישום שהגיש עו"ד אסף בר יוסף מפרקליטות מחוז דרום עולה, כי במהלך שנת 2001 גויס חילו ללימודי הדת של החמאס וכשנתיים לאחר מכן גויס לזרוע הצבאית - גדודי עז א-דין אל קאסם. עד לשנת 2024 פעל חילו, לפרקים, במסגרת הארגון בתפקידים שונים.

ביולי 2014, במהלך מבצע "צוק איתן", נכנס כוח של גולני לפעילות מבצעית בשכונת שג'אעייה בעזה. אחד הנגמ"שים נתקע בשל תקלה טכנית, וכשעברו החיילים לנגמ"ש אחר נורה לעברם טיל שהביא למותם של אורון ז"ל ו- 6 חיילים נוספים, ולפציעתם הקשה של שני חיילים נוספים. לאחר פגיעת הטיל בנגמ"ש, הגיעו מחבלים וחטפו את גופתו של שאול ז"ל.

עוד באותו יום התקשר אל חילו מחבל חמאס, וביקש להיפגש. בפגישה אמר לו שיש לו פיקדון שהוא מעוניין שישמור לו עליו במשך תקופה לא ארוכה - גופה. חילו הבין שמדובר בגופה של חייל צה"ל והסכים לבקשה.

חילו אחסן את גופתו של אורון שאול ז"ל בתוך מקרר בשר גדול שממוקם בבית העסק שלו, והונחה לדלל את פעילותו הצבאית על מנת שלא למשוך תשומת לב מיותרת. בהמשך הועברה הגופה למקרר חלופי עם מנעול שסופק לו.

חילו החזיק בגופתו של שאול ז"ל עד לאוקטובר 2023, אז עזב את ביתו בעקבות מלחמת חרבות ברזל. ב-18 בינואר 2025, במסגרת מבצע של כוחות הביטחון, חולצה גופתו של אורון שאול ז"ל מביתו של חילו והובאה למדינת לישראל.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים ציין עו"ד בר יוסף, כי "חילו, פעיל צבאי בארגון הטרור חמאס, החזיק את הגופה בחשאי, במסתור, עבור חמאס במשך תקופה של יותר מ-10 שנים, ביודעו שמדובר בגופתו של שאול ז"ל - חייל צה"ל שנהרג ונחטף על ידי חמאס, וביודעו שזו נועדה לשמש כקלף מיקוח במשא ומתן של חמאס מול מדינת ישראל, לצורך שחרור פעילי טרור המוחזקים בישראל, וזאת בכוונה לסייע לאויב במלחמתו נגד מדינת ישראל".

לחילו מיוחסות עבירות של סיוע לאויב במלחמה, חברות בארגון טרור ופעולה בנשק למטרות טרור.

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3. **ה"פיקדון" משג'אעייה: מחבל חמאס מואשם בסיוע לאויב לאחר שהחזיק בגופת לוחם גולני**

4. **עשר שנים במסתור: נחשפו פרטי החזקת גופתו של סמ"ר אורון שאול ז"ל ברצועה**

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7. **מאז אסון הנגמ"ש ב-2014: סיפורו של איש חמאס שהסתיר את החלל עד למלחמת חרבות ברזל**

8. **חולץ מביתו של הנאשם ב-2025: פרטים חדשים על החזקת גופת אורון שאול ז"ל**