בוגר של אוניברסיטת ניו יורק (NYU) נעצר על ידי משטרת ניו יורק בחשד לתליית שלט המשלב סמלים נאצים עם דגל ישראל על גג של אחד ממבני הקמפוס.

האירוע התרחש במהלך חגיגת סיום תואר. החשוד, צעיר בן 23, טיפס לראש אחד ממבני האוניברסיטה שנקרא על שם תורמים יהודיים והניף את מיצג השנאה.

מדובר במרכז תוכניות החינוך השונות של המוסד האקדמי, הנושא את שמם הישיר של הנדבנים והתורמים היהודים ג'ודי ומייקל סטיינהארדט. מיד לאחר חשיפת האירוע וזיהוי הדגל, הנהלת האוניברסיטה פנתה לרשויות והגישה תלונה רשמית בגין פשע שנאה.

החשוד נעצר לאחר מצוד קצר בזכות תיעוד במצלמות האבטחה ועומד כעת בפני שורה של אישומים פליליים חמורים, ובהם הסגת גבול פלילית המוגדרת כפשע שנאה ופריצה והטרדה בנסיבות מחמירות.

מכתב האישום עולה כי החשוד הצליח לנווט את דרכו במתחם ולעבור בין האגורים השונים באמצעות שימוש פשוט בתג הגישה האלקטרוני האישי שלו, שנותר פעיל במערכות המוסד אחרי סיום לימודיו.

הוא טען כי ביצע את המעשה בשל "חרדה וחוסר נוחות בנוגע לעמדותיה הרשמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע למדינת ישראל".