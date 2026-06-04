פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) כתבי אישום חמורים לבית המשפט המחוזי לנוער בבאר שבע נגד ארבעה נערים, בעקבות מעורבותם באירוע הרצח של דסטאו צ'קול בן ה-19, שהתרחש בעיר באר שבע.

חלוקת סעיפי האישום בין המעורבים קובעת כי שניים מהנאשמים, נערים בני 16 ו-17, יעמדו לדין באשמת רצח בכוונה תחילה. קטין נוסף בן 16 מואשם בסעיף של רצח באדישות, ואילו הנאשם הרביעי, בן 15 בלבד, מואשם בעבירה של המתה בקלות דעת.

מממצאיה של החקירה ומתוכן כתבי האישום עולה כי בין חבורת הנאשמים לבין דסטאו הייתה היכרות מוקדמת. בלילה שבו בוצע המעשה, קיבל אחד מהנאשמים ברצח בכוונה מידע לפיו צ'קול שוהה בקרבת מקום מגוריו. בעקבות כך, הוא יצר קשר עם שאר הנערים במטרה לארגן תקיפה משותפת נגדו. לצורך מימוש המשימה, הוא והנאשם הנוסף ברצח בכוונה הצטיידו מראש בכלי נשק קרים מסוג סכינים, בעוד ששני חבריהם לחבורה הביאו עימם מוטות ברזל.

באותה העת, שהה צ'קול ברחבה הממוקמת מתחת לבית המגורים שלו כשהוא מלווה בחבר, והשניים שתו והאזינו למוזיקה. החבורה התקדמה אל עבר השניים כאשר פניהם מוסתרות באמצעות כובעי המעילים שלהם. ברגע שבו זיהו הנאשמים את צ'קול, פתחו בני ה-16 וה-17 בריצה מהירה לעברו ולעבר חברו, כשהם אוחזים ומניפים את כלי הנשק שברשותם. יחד איתם התקדם גם בן ה-15 כשהוא מחזיק במוט הברזל. חברו של צ'קול שהבחין במתרחש הצליח להימלט מהזירה.

במהלך העימות, הנאשם ברצח באדישות הנחית מכה על צ'קול באמצעות מוט הברזל. בן ה-19 ניסה לברוח מפניהם, אך תוך כדי הריצה מעד ונפל על הקרקע. בעודו שרוע על הרצפה, ניגשו אליו שני הנערים המואשמים ברצח בכוונה והחלו לדקור אותו שוב ושוב. שני הנאשמים הנוספים עמדו לצידם במהלך הדקירות. מיד לאחר מכן נסו ארבעת הנאשמים מהמקום, ובשלב הבא ניסו לפעול במטרה להעלים חלק מהראיות הקושרות אותם לאירוע.

דסטאו צ'קול נהרג יומיים לפני המועד שבו היה עתיד להתגייס לשירות חובה בצה"ל.