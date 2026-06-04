מנכ"ל איגוד רבני קהילות, הרב אליאב תורג'מן, מסיים את תפקידו הניהולי בארגון. המהלך מגיע לאחר תקופה של שלוש שנים וחודשיים שבהן עמד בראש המערכת.

הסיבה המרכזית להחלטה נעוצה בפעילותו הצבאית האינטנסיבית של הרב תורג'מן לאורך השנה האחרונה. במהלך תקופה זו הוא משמש כמפקד פלוגה (מ"פ) וכפרויקטור האמון על הקמתו וגיוסו של גדוד המילואים "שמעון", הפועל במסגרת חטיבת החשמונאים.

למרות העזיבה של עמדת המנכ"ל, הרב תורג'מן הבהיר באופן חד-משמעי כי הוא אינו מתנתק מפעילות הארגון. "כדי שהאיגוד ימשיך לצעוד קדימה ללא פשרות, ומתוך אחריות עמוקה למה שבנינו כאן, החלטתי להוריד פרופיל ולזוז מעט הצידה מניהול התפקיד השוטף. חשוב לי להדגיש: אני לא נפרד. השותפות שלי באיגוד, ברוח ובחזון נשארת איתנה. אני נשאר בתמונה, מלווה מקרוב, ושותף מלא לדרך ולמחשבה יחד עם הצוות המוביל, רק בנוכחות ובעצימות אחרת שמתאימה לאתגרי התקופה".

לדבריו "החיבור שנוצר כאן בעולם הרבנים, בין עם ישראל ושליחיו לרוח, למסורת ולשליחות, הוא זכות עצומה שתלווה אותי תמיד. נמשיך לעשות ולפעול יחד, כל אחד במקומו ובתפקידו, להובלת האיגוד לתנועה גדולה בעם".