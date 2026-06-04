מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, הודיע היום על בחירתה של נטלי נבון לתפקיד מנהלת אגף בכיר דוברות, תקשורת והסברה ברשות המסים.

נבון, שניהלה בשנים האחרונות את אגף בכיר דוברות, תקשורת והסברה במשרד הבינוי והשיכון, תיכנס לתפקידה ב-1 בינואר 2027.

נבון תחליף את עידית לב-זרחיה, הפורשת מתפקידה ומשירות המדינה לאחר 35 שנות שירות. לב-זרחיה שימשה כדוברת רשות המסים מאז הקמתה לפני כ-22 שנים, ולפני כן כיהנה במשך 13 שנים כדוברת המכס ומע"מ.

במהלך כהונתה הובילה לב-זרחיה את תהליכי המיתוג, ההסברה והתקשורת של רשות המסים, לצד קמפיינים ציבוריים ותקשורתיים בתחומי המיסוי, האכיפה, מיצוי הזכויות והשירות לאזרח. עוד בתקופתה הורחבו ערוצי התקשורת הדיגיטליים והרשתות החברתיות של הרשות, כחלק מהמהלכים לחיזוק אמון הציבור ומיצוב הרשות כגוף ממשלתי מקצועי ורלוונטי.

בשנים האחרונות ניהלה נבון את מערך הדוברות, ההסברה והדיגיטל של משרד הבינוי והשיכון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. במסגרת תפקידה הובילה קמפיינים ציבוריים רחבי היקף, ניהלה אסטרטגיה תקשורתית ומשברים תקשורתיים וליוותה את הנהלת המשרד בשגרה ובחירום.

נבון הובילה מהלכים תקשורתיים ומיתוגיים בתחומי הדיור, ההתחדשות העירונית והדיור הציבורי, ובהם מיתוג והסברת תוכנית "דירה בהנחה", ליווי הסכמי גג וקמפיינים ממשלתיים ותוכניות סיוע לציבור. לנבון ניסיון של למעלה מעשור בתחומי הדוברות, התקשורת והניהול במגזר הציבורי.