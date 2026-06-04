הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה את נתוני השכר והתעסוקה הרשמיים לחודש מרץ 2026, המבוססים על נתונים מקוריים עבור עובדים ישראלים, לצד תחזיות ראשוניות לחודש אפריל.

מהנתונים עולה כי במהלך חודש מרץ 2026 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 15,921 ש"ח. נתון זה משקף עלייה בשיעור של 8.8% בהשוואה לחודש מרץ של שנת 2025, אז עמד השכר הממוצע על 14,630 ש"ח.

כאשר בוחנים את השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים, המנוכה על פי מדד המחירים לצרכן החודשי, מגלים כי הוא עמד על 12,783 ש"ח. מדובר בעלייה של 6.8% לעומת חודש מרץ 2025, שבו עמד הנתון על 11,965 ש"ח.

לצד העלייה בגובה השכר, נרשמה מגמת צמצום משמעותית בהיקף כוח האדם במשק. מספר משרות השכיר בחודש מרץ 2026 הסתכם ב-3.812 מיליון. כמות זו מהווה ירידה של 8.3% לעומת חודש פברואר 2026, שבו נספרו 4.159 מיליון משרות שכיר, וכן ירידה של 7.5% בהשוואה לחודש מרץ 2025, שבו עמד מספר המשרות על 4.122 מיליון.