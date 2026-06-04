צה"ל הודיע כי היום (חמישי) הסתיים שלב נוסף בפיילוט לשילוב נשים ביחידת סיירת מטכ"ל, שהחל בדצמבר 2024 במסגרת בחינת הרחבת שירות הנשים ביחידות לוחמות וביחידות מיוחדות.

נמסר כי אופן שילובה בפעילות המבצעית יסוכם בהמשך בהתאם לצרכים המבצעיים ובכפוף לפקודת השירות המשותף. סיכום שלב ההכשרה בפיילוט יובא בקרוב לדיון במטה הכללי.

לפי צה"ל, תפקידה של הלוחמת בהמשך טרם נקבע, והגדרת התפקיד של הלוחמת תהיה שונה מאלו של הלוחמים הגברים ביחידה.

"צה"ל מברך את הלוחמת על עשייתה המשמעותית ופורצת הדרך", נכתב בהודעת דובר צה"ל.

"בעת הזו, מיצוי פוטנציאל השירות של לוחמים ולוחמות מכלל המגזרים והאוכלוסיות הוא צו השעה, וצה"ל ימשיך לפעול למיצוי כאמור תוך הבנת הצרכים, עמידה במסגרת המבצעית, וכן על בסיס פקודת השירות המשותף", הוסיפו בצבא.