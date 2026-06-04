ראש ישיבת שדרות הרב דוד פנדל והרב דרור אריה פרסמו מכתב לחברי הכנסת מהקואליציה, בו קראו להשלים את חקיקת חוק הגיוס כדי לשמור על שלמות המחנה הלאומי. במכתב הגדירו הרבנים את התקופה הנוכחית כ"שעה הרת גורל", על רקע המלחמה והמציאות הביטחונית.

הרבנים הדגישו כי "כל מי שאין תורתו אומנותו - מחויב להיכנס תחת האלונקה ולשרת בצבא ההגנה לישראל".

לצד זאת ציינו כי מי ש"תורתו אומנותו וממית עצמו באוהלה של תורה, מחויב להגביר חילים בלימודו", והוסיפו כי "נלחמים בנו בשל יהדותנו, וננצח מכוח יהדותינו".

במכתב קראו הרבנים לשמור על "שלמות מחנה הימין" ועל "הברית ההיסטורית והרוחנית שבין הציבור החרדי, הדתי והמסורתי". הם טענו כי בשנתיים האחרונות מתנהל "קמפיין תקשורתי וציבורי חסר תקדים" נגד ראש הממשלה, הציונות הדתית והציבור החרדי.

לדבריהם, מטרת המהלכים הללו היא "לסדוק את הברית, לפרק את המחנה הלאומי, להפיל את הממשלה ולהקים תחתיה שלטון המנותק לחלוטין מהזהות היהודית של המדינה".

עוד כתבו כי "ארץ ישראל שלנו אינה יכולה לשאת מציאות שבה לומדי תורה ייעצרו על אדמתה ויושלכו לכלא על הגייתם בה".

את המכתב חתמו בקריאה לחברי הכנסת, "חזקו ואמצו, התעלו לגודל השעה והצביעו לפי צו הדורות - צו אל חפץ חיים, הגואל את עמו ומצפה לאחדותנו".