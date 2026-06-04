המשטרה הודיעה היום (חמישי) כי מתחזק החשד כי הרקע לרצח בני הזוג רוסלן ואולגה פריחודקו, שגופותיהם אותרו בשטח פתוח במועצה האזורית גזר בחודש שעבר, הוא פלילי.

החשד התחזק לאחר שבחקירה התברר כי לחשוד ברצח, נער בן 17, הייתה היכרות מוקדמת עם בני הזוג. בית המשפט האריך את מעצרם של ארבעה חשודים, בעוד שארבעה חשודים נוספים, בהם אביו ואחיו של הנער, שוחררו בתנאים מגבילים.

בני הזוג פריחודקו, הורים לילד בן 14 מראשון לציון, יצאו מביתם לטיול בבוקר שבו נהרגו, והודיעו על כך לבני משפחתם. כשלא חזרו, קרוביהם ניסו להתקשר אליהם ולא הצליחו להשיג אותם.

הטלפונים שלהם אוכנו והם אותרו ירויים ליד מושב משמר איילון. במשטרה חשדו תחילה כי רוסלן רצח את בת זוגו והתאבד. ואולם האקדח של רוסלן, שבו החזיק מתוקף עבודתו כמאבטח, אותר בכספת בביתם של בני הזוג.

סנגוריהם של אחיו של החשוד המרכזי, ג'ורג' חילו, מסר: "צר לי ששירות הביטחון הכללי השתמש בכוחו וסמכותו הבלתי מוגבלים כדי למנוע מלקוחותיי זכויות בסיסיות של ייצוג והליך הוגן, כשהיה ברור להם מלכתחילה שאין שום רקע לאומני. בית המשפט גם הוא אימץ את התזה הזאת מבלי להעמיק חקר ולהדק את הפיקוח השיפוטי. אני מברך על שחרורם של בני המשפחה".