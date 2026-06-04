בג"ץ קבע אתמול (רביעי) כי יש לאפשר לנציגי הצלב האדום לבקר את מחבלי הנוח'בה הכלואים בישראל. אלא שלדברי עו"ד מוריס הירש, המשמעות המעשית של ההחלטה היא פתיחת הדרך להעברת משכורות למחבלים מטעם הרשות הפלסטינית.

"חלק בלתי נפרד ממנגנון תשלום המשכורות של הרש"פ למחבלים הוא שהמחבל ממנה אדם שיקבל עבורו את הכסף בזמן שהוא בכלא", מסביר עו"ד הירש. לדבריו, כדי שהרש"פ תוכל להעביר את הכספים לבני משפחתו של המחבל, עליו לחתום על ייפוי כוח, "ואת זה עושה הצלב האדום כשהוא פוגש את האסירים ומחתים אותם על טפסי הרש"פ. כך מתאפשר בפועל המשך תשלום המשכורות למחבלים".

לדבריו, הצלב האדום מודע היטב לתפקידו בתהליך. "הבאתי את זה לתשומת ליבם כבר לפני כמה שנים, אבל הם אמרו שזה לא מעניין אותם. הם ממשיכים לעשות זאת כי מדינת ישראל לא התנגדה לכך", טען.

הירש מציין כי מרבית האסירים שנכלאו מאז 7 באוקטובר טרם קיבלו את הכספים שמיועדים להם מהרש"פ, מאחר שהתהליך הבירוקרטי טרם הושלם. "מדובר במנגנון מוסדר היטב בחקיקה ובתקנות של הרש"פ. יש רשימת מסמכים ופעולות שהמשפחה צריכה לבצע, ומכיוון שמדובר במשכורת של המחבל עצמו, הוא זה שצריך לקבוע למי להעביר אותה. כל עוד הוא לא עושה זאת, הכספים מצטברים ברש"פ ולא מועברים", אמר.

עו"ד הירש מותח ביקורת חריפה גם על הגורמים הישראליים שלדבריו לא פעלו בנושא לאורך השנים. "אין קשב מצד הרשויות בישראל. יש לי התכתבות עם הצלב האדום שבה הם מודים שכל השירותים שהם מעניקים לאסירים הם וולונטריים, ואין חובה שישראל תאשר אותם. כבר לפני שבע שנים הבאתי את הדברים לידיעת הגורמים הרלוונטיים, אבל לא נעשה דבר", סיפר.

לדבריו, לצד הביקורת על החלטת בג"ץ, האחריות מוטלת גם על משרדי הממשלה. "יש לי ביקורת קשה על החלטת בית המשפט, אבל האחריות הבסיסית היא של משרד החוץ, המשרד לביטחון לאומי ומשרד ראש הממשלה. הם היו יכולים להבהיר שהם מתנגדים לכך שהצלב האדום יבצע את הפעולות הללו, אבל אף אחד לא מרים את הכפפה. יש כאן חוסר מעש מצד גורמי הממשלה", אמר.