פחות מיממה לאחר ההצבעה במשכן הכנסת, עו"ד מיכאל ראבילו, שנבחר אתמול לתפקיד מבקר המדינה, הגיע היום (חמישי) ללשכתו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, שם קיימו השניים את פגישת החפיפה הראשונה ביניהם.

ההשבעה הרשמית של המבקר הנכנס צפויה להתקיים על דוכן מליאת הכנסת ב-1 ביולי. עם כניסתו הרשמית לתפקיד בעוד כחודש ימים, יהפוך עו"ד ראבילו למבקר המדינה העשירי ולנציב תלונות הציבור התשיעי של מדינת ישראל.

במסגרת חילופי התפקידים, הוא עתיד לרשת את מקומו של אנגלמן גם כנשיא ארגון המבקרים האירופי ויחזיק בכהונה זו עד לחודש מאי 2027.

אנגלמן אמר במפגש כי "שבע השנים האחרונות היו אינטנסיביות במיוחד, וכללו שנות קורונה, 5 מערכות בחירות לכנסת, שומר חומות, טבח ה-7.10 ומלחמת חרבות ברזל. כל אלו באו לידי ביטוי בעשרות דוחות נוקבים בנושאים אלו, כמו גם דוחות בנושאי סייבר, סביבה וסוגיות חברתיות.

פרסמנו למעלה מ-600 דוחות, ביניהם כ-50 דוחות חרבות ברזל שכללו גם הטלת אחריות אישית על כלל הדרגים: המדיני, הצבאי והאזרחי. בנציבות תלונות הציבור הכפלנו את מספר התלונות שהגיעו לנציבות ועברנו את 30 אלף תלונות בשנה - דבר המלמד על אמון ציבורי. 'לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה'. אני מאחל לעו"ד מיכאל ראבילו הצלחה רבה בתפקידו ואעמוד לרשותו ככל שיצטרך", הוסיף.