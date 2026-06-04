הרמטכ"ל עם ראשי רשויות בצפון צילום: דובר צה"ל

מפגש מקצועי מיוחד התקיים במפקדת פיקוד הצפון בראשות הרמטכ"ל אייל זמיר שערך הערכת מצב רחבה עם פורום ראשי רשויות הצפון ועם חברי פורום מטכ"ל.

זמיר הסביר כי הבחירה לקיים הערכת מצב משולבת נועדה להעמיק את השיח ולחזק את השותפות, מתוך מטרה משותפת של הגנה על התושבים והחזרת השקט.

הוא ציין כי אף על פי שהצבא נמצא במוכנות רב-זירתית רחבה ובוחן את תמונת המצב במזרח התיכון כולו, עיקר המאמץ והיכולות של צה"ל מרוכזים כעת בגבול הצפון. "ההנחיה שלי היא לרכז כאן את המאמץ - עיקר הסד"כ והיכולות של צה"ל נמצאים בזירה הצפונית. גם בשעה זו כוחותינו ממשיכים לפעול קרקעית ובאש להשמדת תשתיות טרור ולהסרת איומים. רק השבוע כוחות צה"ל כבשו את רכס הבופור, משמידים בו תשתית טרור משמעותית וקריטית לחיזבאללה שנבנתה במשך שנים ארוכות, ומרחיבים את הפעילות ההתקפית".

זמיר הוסיף "החלשנו באופן חסר תקדים את איראן והציר ובכך פגענו והחלשנו משמעותית גם את חיזבאללה, המהווה מרכז כובד של איראן. יצרנו מציאות ביטחונית חדשה, אנחנו עומדים בחזית ליישובים ומסירים איומים מעליהם. במהלך 'שאגת הארי' כשזיהינו את הצטרפות חיזבאללה למערכה פעלנו במהירות ובנחישות להסרת איום הפשיטה ואיום הנ"ט על היישובים. זו המדיניות שלנו - אין הכלה. פועלים ביוזמה ובהתקפיות מול כל איום מתהווה".

הוא פנה לראשי היישובים ואמר "אני מודע לקושי ולמחיר שאתם משלמים. זו עת למנהיגות, לנחישות ולהתמדה. אנחנו מצויים במערכה ממושכת, השגנו הישגים משמעותיים וידינו על העליונה. המשימה שלנו היא הביטחון שלכם וההגנה עליכם - החזרת השקט והביטחון לאורך זמן. אנחנו מחויבים יחד ליצור פה מציאות ביטחונית טובה יותר לאורך זמן".