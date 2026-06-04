לקראת מערכת הבחירות המתקרבת, בימין מבקשים להחזיר את סוגיית הריבונות למרכז סדר היום הציבורי והפוליטי.

בתנועת הריבונות מקיימים בשעה זו כנס תחת הכותרת "דור הניצחון מחיל ריבונות", שמטרתו לדרוש מממשלת ישראל לנצל את חלון ההזדמנויות הנוכחי ולהחיל ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון. מארגני הכנס אומרים כי דווקא כעת, לאחר תקופה של הישגים ביטחוניים משמעותיים, נדרשת גם הכרעה מדינית שתעצב את פני המדינה לשנים הבאות.

בכנס, שמתקיים סמוך לכנסת ישראל, משתתפים שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות ואישי ציבור מובילים מהמחנה הלאומי. לצד הבכירים, מבקשים המארגנים להציב במרכז הבמה דווקא את בני הנוער והצעירים, אותם הם רואים כדור שיידרש להוביל את ההתיישבות ואת המאבק על עתיד יהודה ושומרון בעשורים הקרובים.

לדבריהם, מטרת האירוע היא לא רק לקיים דיון רעיוני, אלא להציג כוח ציבורי משמעותי שידרוש מהממשלה להפוך את תנופת ההתיישבות למדיניות קבועה.

בתנועת הריבונות סבורים כי השיח הציבורי בישראל השתנה באופן משמעותי מאז המלחמה. אם בעבר נתפסה הריבונות כרעיון השייך בעיקר למחנה האידיאולוגי, כיום יותר ויותר ישראלים מבינים כי מדובר גם במהלך בעל משמעות ביטחונית ואסטרטגית. לטענת ראשי התנועה, הציבור מבקש לראות מעבר ממדיניות של ניהול מציאות זמנית למדיניות של יוזמה, הכרעה ואחיזה ישראלית מלאה בשטח.