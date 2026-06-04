נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס אהרן ברק, הביע דאגה רבה לאחר ההתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג.

"אנשים שאנחנו קוראים להם חרדים, אבל אין להם חרדת אלוהים בליבם", אמר ברק על המפגינים בראיון לרשת ב'.

לדבריו המחאה מול ביתו של סולברג איננה מחאה פשוטה. "מחאה רגילה היא בהחלט חוקית, ולכל אדם יש זכות להפגין. אבל פה זאת לא מחאה רגילה. זאת מחאה שהיא עבירה פלילית. היא מכוונת לביתו של שופט בישראל, ולא סתם לביתו, אלא לפסיקתו - היא נועדה להשפיע על הפסיקה שלו".

ברק התייחס גם חסימת רכבו על ידי פעיל הימין מרדכי דוד. "לכל צרה מתרגלים ומחכים לצרה הקשה ממנה. לא פחדתי. כמו שאמי הייתה אומרת: 'אם עברנו את היטלר, נעבור גם את זה'. אסור להשלים עם הבריונות הזאת, היא בניגוד לחוק".

הוא נשאל מי אחראי למצב הנוכחי והשיב "קשה לדעת. לכל בריון והרקע שלו. זה לא מתחיל עם החרדים וזה לא נגמר עם החרדים. זה מתחיל באיש שחסם לי את הנסיעה ברכב, וממשיך באלה שבאולם בית המשפט מתפרעים.

לא כל דבר הוא נתניהו, אבל כל דבר בסופו של דבר מוביל גם אליו. משום שהבריונות כלפיי, למשל, הוא לא גינה אותה. אני שמח שבבריונות נגד נעם סולברג הוא כן אמר שזה לא בסדר ושצריך לפעול במסגרת החוק כלפיה. אני מקווה שהפעם זה יעזור", הדגיש ברק.

"ברגע שאתה מרגיש חופשי לפעול בבריונות מילולית באולם בית המשפט, אחר כך אתה יכול גם לפעול באלימות מילולית כלפי השופט, ואלימות מילולית הופכת במהרה גם לאלימות פיזית - כלפי רכושו, כלפי ביתו וכלפי השופט עצמו", סיכם.