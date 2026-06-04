שבעה עשר אותות הוקרה הוענקו אמש (רביעי) על ידי המועצה הציונית בישראל לאישים, ארגונים ויוזמות אזרחיות שפעלו בשנה האחרונה לחיזוק החברה הישראלית, החוסן הלאומי ורוח הערבות ההדדית בטקס בהשתתפות כ-400 איש שהתקיים באוניברסיטת בר־אילן.

המועצה הציונית בישראל, מבית ההסתדרות הציונית העולמית, חילקה את הפרסים לזוכים ב"אות גיבורי החברה הישראלית" לשנת 2026, אשר נבחרו על ידי ועדה ציבורית מיוחדת בראשות מנכ"ל המועצה הציונית בישראל יגאל ברנד.

לצד ברנד כיהנו בוועדה ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חכ"ל שולי מועלם, ראש מועצת חבל יבנה אבי פוקס, עוז מלכה יו"ר המועצה הציונית, שר שלום ג'רבי ראש חטיבת חינוך בקק"ל ועו"ד לירון יחזקאל.

זו השנה השלישית שבה מעניקה המועצה הציונית בישראל את אותות ההוקרה, המוענקים לאזרחים, אנשי ציבור, ארגונים ויוזמות חברתיות אשר בלטו בפעילותם למען מדינת ישראל והחברה הישראלית בתקופה מורכבת ומאתגרת.

בקטגוריית עמידה נחושה לצד ישראל זכה שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, על תמיכתו העקבית במדינת ישראל בזירה הבינלאומית, עמידתו האיתנה לצד העם היהודי ופועלו למען חיזוק מעמדה של ישראל בעולם.

בקטגוריית תקשורת אחראית בעת מלחמה זכה קלמן ליבסקינד על עשייה תקשורתית ערכית ואחראית בתקופת הלחימה, לצד תרומתו לחיזוק החוסן החברתי וקידום שיח מאחד בישראל.

בקטגוריית גאווה יהודית-ישראלית זכו אהבת השם ורוח השם גורדון, זוכי מדליות זהב באגרוף תאילנדי, על פעילותם לחיזוק הזהות היהודית והגאווה הישראלית בארץ ובעולם. לצד הישגיהם הספורטיביים, פועלים השניים להפצת מסרים של אמונה, אחדות וחיזוק רוח העם, ומשמשים מקור השראה לצעירים רבים בישראל.

בקטגוריית גבורה נשית בשדה הקרב זכתה סא"ל אור בן יהודה על מנהיגות קרבית פורצת דרך, אומץ לב יוצא דופן ומנהיגות נשית מעוררת השראה, לצד תרומה משמעותית לביטחון המדינה ולחיזוק מעמדן של נשים בשירות הקרבי.

בקטגוריית ההתיישבות זכו אילנית דעדוש קלפון ואליאב ושרה ליבי על פעילותם לחיזוק ההתיישבות, החקלאות והחיבור לאדמת הארץ, לצד עשייה חינוכית וקהילתית רחבת היקף.

בקטגוריית התנדבות בקהילה זכו טקלה מקונן, חתאם פארס ופרויקט יוסף על פעילות חברתית והתנדבותית יוצאת דופן למען קידום הזדמנויות, חיזוק קהילות וסיוע לאוכלוסיות מגוונות ברחבי הארץ.

בקטגוריית חוסן אזרחי ושיקום הקהילה זכו השר לשעבר עמיר פרץ, אורית מארק אטינגר וראש עיריית שדרות, אלון דוידי, על תרומתם לחיזוק החוסן הלאומי, ליווי קהילות בתקופות חירום והובלת תהליכי שיקום וצמיחה.

בקטגוריית סיוע לאומי זכו קייל בלנק וארגון Israel Friends, ואיש העסקים והפילנתרופ חיים טייב, נשיא ומייסד קרן מנומדין של משפחת טייב, על פעילות רחבת היקף מאז תחילת המלחמה למען מדינת ישראל וחיילי צה"ל.

בקטגוריית רוח לחימה וחתירה לניצחון זכו עוז דודיאן ואוהד פודור על גילויי מנהיגות, אומץ לב ומסירות יוצאת דופן בשירותם ובפעילותם למען ביטחון המדינה בתקופת המלחמה.

בקטגוריית גישור על הפערים בחברה הישראלית זכה יוסי לוי, סא"ל במילואים ומנכ"ל עמותת "נצח יהודה", הפועל במשך שנים לשילוב חרדים בשירות משמעותי בצה"ל ובחברה הישראלית, מתוך ניסיון אישי כלוחם ומפקד במסלולי השירות החרדיים.

יגאל ברנד, מנכ"ל המועצה הציונית בישראל, סיכם "בתקופה שבה החברה הישראלית מתמודדת עם אתגרים מורכבים, ישנם אנשים וארגונים שבוחרים לקום ולעשות - מתוך שליחות, ערבות הדדית ואמונה בדרך. הזוכים באות גיבורי החברה הישראלית מייצגים את פניה היפות של החברה בישראל, את רוח ההתנדבות, החוסן והאחדות שממשיכים להוביל את כולנו קדימה".