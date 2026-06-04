בן חיים נגד חוק הגיוס: "בלוף" ערוץ 14

חוקר החברה החרדית, ד"ר אבישי בן חיים, הפתיע אמש כשהביע התנגדות נחרצת לחוק הגיוס במהלך שידור סוער בתכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14.

בן חיים, שחקר במשך שנים רבות את החברה החרדית ואת סוגיית חוק הגיוס, ניהל ויכוח פומבי עם מגיש התוכנית ינון מגל באולפן. במהלך העימות הסביר כי למען ציבור המילואימניקים אסור בשום אופן לחוקק את החוק המוצע.

"בוא לא נעבוד על עצמו", אמר בן חיים למגל שקרא במהלך השידור לחוקק את חוק הגיוס בהקדם והוסיף: "החוק לא מגייס חרדים, בטח לא בכמות שמחליפה את החיילים".

בהמשך דבריו פנה בן חיים ישירות אל המגיש ותהה, "אתה רוצה לגייס חרדים כדי להגיד למילואימניקים 'אתם תעשו פחות'? אין דבר כזה".

חברי הפאנל באולפן הביעו התנגדות נחרצת לעמדתו של בן חיים, והוויכוח בין הצדדים החריף. המגיש ינון מגל הציג נתונים מתוך החוק וטען כי המתווה הנוכחי צפוי להביא לתוצאות ממשיות בשטח.

מגל הוסיף וציין כי החוק המדובר יביא לגיוס של 8,500 חיילים חרדים בתוך תקופה של שנה וחצי בלבד. לאחר מכן פנה לבן חיים ושאל, "אתה מכיר את הפרטים של החוק?".

בן חיים דחה את הנתונים שהציג מגל והבהיר כי עמדתו מבוססת על שנות מחקר רבות של הנושא: "אני חוקר של גיוס חרדים שנים, זה בלוף". בסיום דבריו הדגיש: "מדובר בבלוף גדול וזה לא הגון כלפי החיילים שלנו".