הטענה החריפה של הרב דוד סתיו משב

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, התארח בפודקאסט "חולקים יחד" של ערוץ משב בהנחיית נטעלי שם טוב, על רקע אישורו בקריאה ראשונה של ביטול רפורמת הכשרות.

בריאיון שרטט הרב סתיו תמונת מצב עגומה של מערך הכשרות בישראל, והצביע על כשלים מובנים המובילים לזינוק ביוקר המחיה ולפגיעה קשה באמון הציבור. הרב פירט את הבעייתיות בריכוזיות של הרבנות ובניגוד העניינים שבו משגיחים מקבלים את שכרם ישירות מבעל העסק.

"ברגע שהמדינה היא גם הרגולטור וגם המעסיק, נוצר כאן פתח גדול לשחיתות ופתח גדול לניגוד העניינים", הסביר הרב סתיו את הבעייתיות במבנה הקיים. לדבריו, המצב מחמיר בגלל המעורבות הפוליטית: "כשהמונופול הזה קשור לפוליטיקה, אז מטבע הדברים הרבה עניינים פוליטיים כרוכים בדבר הזה".

כדי להמחיש את עומק המשבר ואת חוסר האמון במערכת, חשף פרט מטריד לגבי האמון של נותני הכשרות עצמם במערכת שהם מייצגים: "רוב הרבנים שקיימים בישראל, רוב הרבנים שנותנים כשרות, לא אוכלים מהכשרות של עצמם. עובדה".

הוא סיפק דוגמה חיה לכך מהשטח: "בכנסים של רבנים של הרבנות הראשית, שנערכים בבתי מלון תחת פיקוח הרבנות הראשית, מודיעים לנו לפני כן שיעשו הכשרה של המטבח... הם דורשים ודרשו ומובטח להם שתהיה הכשרה נוספת".

בהתייחסו להשלכות הכלכליות של היעדר התחרות, הרב סתיו מדגיש את הקשר הישיר בין מונופול הכשרות לבין המחירים הגבוהים שמשלם הצרכן הישראלי, בין היתר בגלל חוסר ההכרה בארגוני כשרות בינלאומיים עבור ייבוא בשר: "אנחנו מוציאים מיליוני מיליוני דולרים על מונופול המשגיחים שקיים בישראל, שולחים אותם בטיסות ביזנס ובמלונות פאר לדרום אמריקה לחודשים, משכורות עתק, כשיכולנו לחסוך חצי מההוצאות האלה, אם היינו סומכים על שוחטים של ארגוני כשרות בארצות הברית". על בסיס נתונים אלו קובע הרב כי "אין ספק שפתיחת הכשרות לתחרות יכולה להוזיל את יוקר המחייה בישראל בין 10 ל-20 אחוז".

לסיום, כאשר נשאל לגבי ההיתכנות לשינוי המצב הקיים ולפתיחת השוק לתחרות, במיוחד לאור החקיקה הנוכחית, הפנה הרב סתיו אצבע מאשימה כלפי המבנה הפוליטי: "כל עוד המפלגות החרדיות הן מרכיב קריטי בקואליציה, הפתרון הזה ודאי לא יהיה ריאלי, מהסיבה הפשוטה שנכון להיום ההשגחה היא מקור פרנסה כפולה בשביל האוכלוסייה החרדית שאין לה השכלה אקדמית... אין להם שום אינטרס לפתור את הבעיה".