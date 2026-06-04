הסרטון של רביבו נגד גוטליב ללא קרדיט

הקרב הפנימי בליכוד לקראת הפריימריז עולה מדרגה: סגן יו"ר הכנסת, ח"כ אליהו רביבו, פתח בקמפיין פומבי וחריג נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, הנחשבת כיום לאחת הדמויות הפופולריות ביותר בקרב מתפקדי המפלגה.

רביבו השיק סדרת רשת סאטירית המכוונת ישירות נגד גוטליב, שבמרכזה דמות המוצגת ככפילה שלה המבקשת להפוך לשרת המשפטים ולראשת הממשלה.

במסגרת הקמפיין טען רביבו כי התחזקותה של גוטליב בצמרת הליכוד עלולה להרחיק מצביעים מהמחנה הלאומי ולסכן את המשך שלטון הימין.

המהלך מגיע על רקע מגמה בולטת בסקרי הפריימריז הפנימיים בליכוד. גוטליב הפכה לאחת הדמויות האהודות בקרב המתפקדים, ובסקרים שונים היא מדורגת בצמרת הרשימה ואף מתמודדת על המקומות הראשונים מול בכירים ותיקים במפלגה.

יצויין כי בניגוד לרבים מחבריה לליכוד, המשקיעים משאבים רבים בכנסים, חוגי בית וביקורים בלתי פוסקים באירועי מתפקדים ברחבי הארץ, גוטליב בולטת בכך שעיקר כוחה נבנה באמצעות פעילות ציבורית ותקשורתית אינטנסיבית. למרות שאינה מנהלת קמפיין שטח בהיקפים המקובלים בפריימריז, היא ממשיכה לצבור תמיכה ולשפר את מעמדה בקרב חברי המפלגה.

רביבו טען כי גוטליב אמנם פופולרית בקרב חלק מהמתפקדים, אך בציבור הרחב היא מעוררת התנגדות ועלולה לגרום לאובדן מנדטים לליכוד. לדבריו, הצבתה בצמרת הרשימה עלולה להקשות על המפלגה לשמור על השלטון.

לדבריו, "טלי גוטליב אולי אהודה ופופולרית בקרב חלק ממתפקדי המפלגה, אך בימין הממלכתי ובציבור הכללי היא וה'גוטליביזם' מהווים סדין אדום. היא מייצגת את הסמן הקיצוני ביותר, והצבתה בראשות הרשימה תבריח מנדטים בהיקף שיעלה לנו באופן ישיר באובדן השלטון והעברת המדינה לידי השמאל. טלי במקום הראשון שווה איבוד שלטון. נקודה".

העיתוי והחריפות של הקמפיין מעידים על החשש הגובר בקרב חלק מבכירי הליכוד מהמשך התחזקותה של גוטליב. בעוד בכירים רבים נמנעים מעימות ישיר עמה, רביבו בחר להציב אותה במרכז קמפיין אישי, מהלך חריג יחסית בזירה הפנימית של המפלגה.

בשיחה עם ערוץ 7 הגיבה גוטליב: "אין לי ספק שיש מי שמממן את הקמפיין ההזוי הזה. בוחרי הימין חכמים ונבונים וידאגו לרשימה ימנית וחזקה ברשימת הליכוד. ליבי על ח"כ אנונימי שמשתמש בשמי כדי לקבל כותרות. אני מודה לבוחרי הליכוד שממקמים אותי בצמרת הרשימה ועבורם אני נשארת בליכוד למרות שסקרים רבים קבעו כי לו הייתי רצה ברשימה עצמאית הייתי מקבלת חמישה מנדטים".