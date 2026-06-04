משפחתו של ניראל זיני, קצין בחטיבת גבעתי ותושב שכונת דור צעיר, עודכנה כי עצמות האדם שאותרו אתמול בכפר עזה אינן שייכות לו.

על פי ההערכות הנוכחיות, העצמות שאותרו בשטח הקיבוץ שייכות למחבל ולא לזיני, אשר ראשו נערף ב-7 באוקטובר ומאז לא אותר.

ניראל זיני נרצח בשבעה באוקטובר בשכונת מגוריו בקיבוץ, יחד עם בת זוגו ניב רביב. רק שישה ימים לאחר הטבח, ואחרי שהשניים הוגדרו כנעדרים, עודכנו המשפחות כי גופותיהם אותרו.

כעבור מספר חודשים עודכנה המשפחה בפרט המזעזע הנוסף, לפיו ראשו של ניראל נערף על ידי המחבלים וכי הגופה שהובאה למנוחות נקברה ללא הראש.

בעקבות איתור העצמות והתשובות שהתקבלו, פנה אביו של ניראל, אמיר, בדרישה דחופה לרשויות להמשיך בפעולות הסריקה.

אמיר זיני אמר ל-ynet: "מציאת עצמות אדם בשטח מראות כי השטח טרם זוכה עד תום ויש צורך בהול בחזרה לחיפושים ובדיקה חוזרת של שטח השכונה ומעטפת שלה באופן מיידי. משימת חיינו היא להביא את ניראל לקבורה מלאה ונהפוך כל אבן כדי למלא משימה זו. תעזרו לנו.אנחנן לא יכולים לחפש לבד יותר".