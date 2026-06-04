פרסום ראשון: שניים מראשי הישיבות התיכוניות הוותיקים והמוכרים בציונות הדתית, שהודיעו בחודשים האחרונים על סיום תפקידם לאחר עשרות שנות הנהגה חינוכית, חזרו בהם מהחלטתם וימשיכו לעמוד בראש הישיבות.

המקרה הראשון הוא של הרב יחזקאל רפאלי, ראש ישיבת בני עקיבא "אביר יעקב" בנהריה, שהודיע לפני כחודשיים על פרישתו לאחר 37 שנות הנהגה רצופות מאז הקמת הישיבה. בעקבות ההודעה אף החל הליך לאיתור מחליף לתפקיד.

אלא שכעת נודע לערוץ 7 כי הרב רפאלי החליט לחזור בו מהפרישה ולהמשיך בראשות הישיבה. מאחורי המהלך עומדת הוראתו של רבו, המקובל הרב דוד אבוחצירא, שהורה לו לשוב וללמד ולהמשיך בעשייתו החינוכית.

בעקבות כך הודיע הרב רפאלי כי ימשיך לעמוד בראש הישיבה, שבה חינך אלפי תלמידים במשך קרוב לארבעה עשורים.

מקרה דומה התרחש גם בישיבה התיכונית ברמת גן. ראש הישיבה הוותיק, הרב פתחיה זיו אור, הודיע על כוונתו לסיים את תפקידו לאחר שנים רבות של הנהגה חינוכית. בעקבות ההודעה אף פורסם מכרז לאיתור ראש ישיבה חדש שיחליפו.

אולם לאחר תקופה של התלבטויות ובקשות, הודיע הרב זיו אור כי החליט להישאר בתפקיד ולהמשיך להוביל את הישיבה התיכונית ברמת גן, שבראשה הוא עומד במשך עשרות שנים.